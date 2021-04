Start des Wechselunterrichts in der Region

Der Schnelltest trübt die Freude über die Rückkehr in den Präsenzunterricht. So sagt Ulrike Dittmer, Rektorin der Grundschule Stadtfeldmark in Lengerich: „Ein ungeheurer Aufwand.“ Eine Schulstunde gehe verloren, in der die Kinder in einem abgetrennten Bereich des Klassenzimmers den Test machen. Ein Erklärvideo solle verhindern, dass „durchaus bestehende Ängste“ nicht überhand nehmen. Die Landeselternschaft der Grundschulen in NRW kritisierte vor allem nicht kindgerechte Corona-Tests und forderte die Heranziehung externen Personals zu deren Durchführung. Nach Angaben der Bezirksregierung Münster ist die Testpflicht „ein großes Thema“ – und für viele Eltern „ein rotes Tuch“, mehr jedenfalls, als die Maskenpflicht.

"Gelungener Start" in Borken

Lars Koschmieder, Leiter der Josef- und der Engelradingschule in Borken, fand den Start dagegen gelungen. „Das hat insgesamt sehr gut geklappt“, sagt er. Den Kindern habe man das Prozedere vorab „intensiv erklärt“.

Am Gymnasium Martinum in Emsdetten hat der stellvertretende Schulleiter Olaf Cimanowski im Profil-Kurs „3D-Druck“ die Schüler der Klasse 6 aufgefordert, einen Halter für Corona-Schnelltests zu entwerfen, den man im 3D-Drucker produzieren kann. Zwei Modelle sind bereits in eine Art Serienproduktion gegangen. Und Benno Büsch, Grundschullehrer der Wilhelmschule ebenfalls in Emsdetten hat eine Halterung für den Corona-Schnelltest aus Holz gefräst, in der das Stäbchen, das Röhrchen mit der Flüssigkeit und die Testkassette nicht umfallen. Da er noch mit dem Material hadert („Man kriegt es nicht richtig steril.“), hat er den Einsatz von Kunststoff erwogen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster will noch in dieser Woche über die Eilanträge von mehr als 50 Schülern gegen die Corona-Testpflicht an Schulen entscheiden. Das hat Gerichtssprecherin Gudrun Dahme auf Nachfrage erklärt. Bis Montag sind NRW-weit 45 sogenannte Normenkontroll-Eilanträge eingegangen. Zwei davon kommen aus dem Münsterland – von Schülern aus Dülmen und Ochtrup.