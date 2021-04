„Wir müssen dem Radverkehr mehr alltagstaugliche Routen bieten.“ Mit diesen Worten begründete Bürgermeister Wolfgang Pieper am Donnerstag im Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität, weshalb nicht nur an der Verbesserung der offiziellen Velorouten in Richtung Münster gearbeitet werde. Denn auch die südliche Strecke, die vom Rochus aus kommend an Pollerts Kreuz in Richtung Pleistermühle weitergeht, wird derzeit ertüchtigt. Es fehlt nur noch die Schwarzdecke.

Für die Realisierung der offiziellen Route vom Rochus über das Jägerhaus und durch die Galgheide nach Handorf gibt es gute Nachrichten. Die verbesserte, direkte Streckenführung vom Rochus bis zum Jägerhaus – diese führt nicht mehr über Pollerts Kreuz – scheint realisiert werden zu können. „Zu 95 Prozent“, antwortete Bauamtsleiter Christian Korte auf die Frage, wie er die Chancen einschätze. „Wir sind uns mit fast allen Liegenschaftseigentümern einig.“

Auch bei der Veloroute von Ostbevern über Westbevern und Vadrup nach Handorf tut sich etwas. Peu à peu wolle man diese Strecke auf Veloroutenstandard ausbauen, hieß es von Seiten der Verwaltung.

Zudem gibt es eine weitere, allerdings landschaftlich und lärmtechnisch nicht ganz so attraktive Strecke über den Radweg entlang der B 51 nach Münster.