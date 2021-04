Bewährungsstrafe für Messerangriff

Zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten wurde gestern vor dem Warendorfer Schöffengericht ein 36-jähriger Metallbauer aus Ostbevern verurteilt. Der Familienvater muss zudem eine Geldbuße in Höhe von 2000 Euro an den SKM Warendorf zahlen.

Grund für das Urteil waren Vorkommnisse in den frühen Morgenstunden des 30. November 2019. „Grundlos und ohne Veranlassung“ habe der Angeklagte damals in einer Gaststätte in Ostbevern mit seinem Messer mit einer Klingenlänge von sieben Zentimetern zugestochen, zeigte sich die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung am Ende eines Schöffengerichtsprozesses überzeugt. Lediglich glücklichen Umständen sei es zu verdanken, dass der Messerstich in den Hals eines 24-Jährigen weitestgehend glimpflich verlaufen sei, so die Juristin weiter. Wie oder warum es zu dem Messerangriff gekommen war, wusste der Angeklagte dem Gericht nicht zu berichten. Er bekannte allerdings, „richtig betrunken“ gewesen zu sein und sich schon länger in der Kneipe aufgehalten zu haben. Bier und Schnaps habe er getrunken, bekannte der Angeklagte und berichtete davon, sich im Verlauf des Abends einen anderen Platz gesucht zu haben, weil er das Gefühl hatte, dass andere Gäste immer wieder auf ihn schauten.

2,67 Promille Alkohol im Blut

Die erhebliche Alkoholisierung des 36-Jährigen bestätigte das Gutachten des Uniklinikums Münster: Die entnommene Blutprobe enthielt 2,67 Promille Alkohol. Dass der Angeklagte schon länger in der Gaststätte gewesen sei, wusste ein 34-jähriger Mitarbeiter indes nicht zu bestätigen. Der Mann sei quasi zeitgleich und ohne Stress mit dem später Geschädigten und dessen Freund ins Lokal gekommen und habe – wenn ihn die Erinnerung nicht täusche – Bier für alle drei bestellt. Die allerdings seien dann nicht mehr getrunken worden. Der Messerangriff sei aus heiterem Himmel erfolgt, berichteten die Zeugen, einen zweiten Messerstich habe er mit der Hand abwehren können, schilderte der 24-jährige Geschädigte dem Gericht. Der dabei verletzte Finger behindere ihn noch heute bei der Arbeit. Zudem leide er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und sei in Behandlung: „Ich habe seitdem wieder Lebensangst.“ Verurteilt wurde der Ostbeverner wegen gefährlicher Körperverletzung im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit. Für die Vertreterin der Nebenklage wäre auch versuchte Tötung in Frage gekommen, wie sie in ihrem Plädoyer verdeutlichte.