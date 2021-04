19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und neun Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Dienstag. Somit gelten nun 767 (Vortag: 757) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres liegt bei 10 063. Davon gelten 9081 als wieder gesundet. 215 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 34 Patienten stationär behandelt, davon zwölf intensivmedizinisch, hiervon zehn mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 161,2 (Vortag: 163). Die aktuellen Fallzahlen im Überblick:

Ahlen: 230 aktive Fälle, 70 Verstorbene, Inzidenz: 280

Beckum: 84/30/108,7

Beelen: 11/1/130,6

Drensteinfurt: 29/5/154,3

Ennigerloh: 43/8/80,8

Everswinkel: 15/1/103,3

Oelde: 99/24/171

Ostbevern: 18/3/81,8

Sassenberg: 67/6/303

Sendenhorst: 39/7/121,3

Telgte: 18/21/55,2

Wadersloh: 33/27/150,2

Warendorf: 81/12/142,6