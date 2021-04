Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Betreuung geflüchteter Menschen, die in Lüdinghausen leben, aus. Das bestätigt Lioba Sivalingam, seit 2015 als Integrationsbeauftragte in der Stadt tätig. Sie selbst sei wechselweise im Homeoffice und im Büro an der Mühlenstraße tätig und so eben nicht immer direkt ansprechbar.

Dennoch reiße der Kontakt nicht ab. „Wir haben telefonisch Termine vereinbart. Viele Informationen laufen über WhatsApp. Das klappt gut“, berichtet die Sozialarbeiterin. Inzwischen, so freut sie sich, würden 80 Prozent der Gespräche auf Deutsch geführt, nur noch 20 auf Englisch. „Das war vor fünf Jahren noch genau andersherum“, freut sie sich über diese Integrationserfolge der geflüchteten Menschen. In Sachen Corona und neuen Verhaltensregeln in der Pandemie, zu Tests oder Impfungen rate sie den Menschen immer wieder, sich auch über die Medien zu informieren. „Viele finden sich da gut zurecht und sind informiert“, schildert Sivalingam ihre Erfahrungen. Manchmal sende sie Über WhatsApp auch kleine Erklärstücke etwa mit Emojis und Piktogrammen.

Probleme habe es allerdings beim Online-Unterricht für die Kinder gegeben. Einigen habe sie dabei geholfen, ihre Tablets für den Digitalunterricht fit zu machen. „Manche schicken auch Fotos der Hausarbeiten ihrer Kinder und fragen, ob alles korrekt ist“, erzählt die Inte­grationsbeauftragte lächelnd. Hilfe bei Bewerbungen runden die Unterstützung für die Migranten ab. „In der Pandemie haben sie ihre Jobs etwa in der Gastronomie verloren“, weiß Sivalingam.