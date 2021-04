Hochwertige Fahrräder und entsprechendes Zubehör entwendeten Diebe bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft im Gewerbegebiet Hohenholter Straße. „Der Wert des Diebesguts befindet sich im sechsstelligen Bereich“, beschreibt die Polizei Coesfeld die Dimension des entstandenen Schadens.

Der Einbruch geschah bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (19. auf 20. April) zwischen 23.30 und 7.30 Uhr. Noch unbekannte Täter hebelten das Seitenfenster des jungen Unternehmens auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Die Firma hat sich auf den Verkauf und die Produktion von hochwertigen Fahrrädern spezialisiert.

Die Täter entwendeten aus dem Geschäft insgesamt 25 Fahrräder aus der Ausstellung und von Kunden. Ebenso ließen die Einbrecher circa 50 hochwertige, auf Carbon-Felgen aufgezogene Fahrradreifen mitgehen, so die Polizei Coesfeld weiter. Anschließend traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an.

Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Fahrräder geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem entsprechenden Transporter geflüchtet sind. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch selbst oder zum Abtransport des Diebesguts geben können, bittet die Polizei Coesfeld, sich unter 0 25 41/ 1 40 zu melden.