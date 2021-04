Wird ein Münsterländer Laschet-Nachfolger?

Am Rückhalt aus der Heimat soll es nicht scheitern. Bürgermeister, Landrat, Kreishandwerkerschaft, Passanten in der Fußgängerzone in Rhede – sie alle eint die Überzeugung, dass Hendrik Wüst das persönliche und politische Zeug hätte, Ministerpräsident in NRW zu werden. „Hendrik Wüst ist erdverwachsen, durch und durch nahbar, fleißig und durchsetzungsstark“, sagt zum Beispiel Lukas Kwiatkowski in einem Interview. Natürlich ist der Parteivorsitzende der Bocholter CDU befangen – aber dennoch reicht die Unterstützung für den amtierenden NRW-Verkehrsminister weit über die regionaler Sphäre der Partei hinaus.

Wer folgt Laschet in NRW?

Die Frage, wer denn Armin Laschet im Fall eines Wahlsiegs des in dieser Woche aufs Schild des Kanzlerkandidaten der Union gehobenen Ministerpräsidenten in diesem Amt nachfolgt, elektrisiert natürlich die Landespolitik. Spätestens mit einer Wahl Laschets zum Kanzler – wahrscheinlich schon früher, beim Start der Sondierungsgespräche im Oktober oder bei der ersten konstituierenden Sitzung des Bundestags – muss der Aachener seinen Platz im Landtag und der Staatskanzlei räumen und seine Rolle in der Bundespolitik einnehmen.

Kampf um den Wahlsieg

Doch vielleicht dauert es gar nicht so lange. „Auch Laschets Tag hat nur 24 Stunden“, sagt ein Parteiinsider aus Berlin. Übersetzt: Kanzlerkandidat in schweren Zeiten (die Grünen liegen in Umfragen erstmals vor der Union), CDU-Bundesvorsitz mit enormen Gegenwind nicht nur aus Bayern – dazu das Amt des Ministerpräsidenten in einer beispiellosen Corona-Ausnahmesituation – all das dürfte schon bald den Ruf an Laschet antragen, in Berlin mit voller Kraft um den Wahlsieg kämpfen zu müssen.

Aussichtsreiche Kandidaten

Und spätestens dann muss eine Entscheidung in Düsseldorf fallen, wer denn die NRW-CDU als Ministerpräsident in die Zeit vor den Landtagswahlen im Jahr 2022 führen kann. Als aussichtsreiche Kandidaten werden – wie berichtet – immer wieder NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach und CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen genannt. Und natürlich Hendrik Wüst. Diesem wird eine landesweite Bekanntheit nachgesagt, er managt sein Verkehrsministerium sehr gut, kennt die Partei auch in schweren Zeit, hat aus Fehlern gelernt. Zudem wächst seit Tagen in fast allen Bezirksverbänden und Vereinigungen der NRW-CDU die Zustimmung für ihn. Und der 45-Jährige, der vor einigen Wochen Vater geworden ist und sich gerade ein paar Tage Zeit für die junge Familie nimmt, verfügt anders als Scharrenbach über ein Landtagsmandat. Denn genau dies sieht die Verfassung des Landes NRW als Voraussetzung vor. „Klar ist: Wir in Nordrhein-Westfalen werden ein solches Theater wie in den vergangenen Tagen in Berlin nicht wiederholen. Keine Sorge: Wir halten den Laden zusammen“, sagt Wüst unserer Zeitung. „Wenn Personalfragen anstehen, werden wir das freundschaftlich klären.“

Debatte hinter den Kulissen

Diese Botschaft dürfte auch in Richtung Partei gerichtet sein. Denn Laschet muss auch sein Amt als Parteichef in NRW in absehbarer Zeit abgeben. Geplant war, einen möglichen Ministerpräsidenten Wüst einen Übergangsparteivorsitzenden an die Seite zu stellen. Im Gespräch waren NRW-Innenminister Herbert Reul oder Karl-Josef Laumann. Beide Urgesteine in der Partei, beide in der Lage, die Partei moderierend zu führen. Doch nun hat hinter den Kulissen die Debatte darüber Fahrt aufgenommen, ob die Zeit bis zur Landtagswahl nicht zu knapp wird, um diese Doppelspitze zu installieren.