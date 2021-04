Rund um die Uhr shoppen

Ahaus -

Tobias Groten hat ein Ziel vor Augen: die Belebung der Innenstadt. Um das zu erreichen, will der Chef der Tobit Laboratories AG nicht weniger als die bisherige Einkaufskultur umkrempeln. Er möchte einen Einkaufsort, das Aufhaus, schaffen, der rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr geöffnet ist – und ohne Personal auskommt. Los geht es am 13. Mai im ehemaligen Haverkamp-Gebäude an der Königstraße.