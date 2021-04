Als vor über einem Jahr die Kindertagesstätten wegen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend schließen mussten und nur die Notbetreuung einiger Kinder möglich war, entschied sich der Steinfurter Kita-Verbund dafür, trotzdem mit den Kindern in Kontakt bleiben zu wollen, indem er sie zum Beispiel mit „Bastelaufträgen“ versorgte. Doch dabei ging es den Erzieherinnen und Erziehern um mehr als bloßes Ausschneiden und Zusammenkleben: Der Kitaverbund möchte den Kontakt zu Familien halten, die zum Beispiel finanzielle Probleme haben.

Kinder dürfen nicht stigmatisiert werden

Dass das eine gute Idee gewesen sei, berichtet Professor Michael Klundt, der an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Bereich Angewandte Kindheitswissenschaften unterrichtet. Er hielt am Donnerstag einen Vortrag für pädagogische Mitarbeiter im Bistum Münster. Ziel: Sensibilität für den Umgang mit Armut in Kitas zu schaffen.

Für Klundt ein zentrales Anliegen: „Kinder dürfen nicht als Problemkinder stigmatisiert werden“. Ohnehin: Kitas könnten die Armut nicht beenden, aber die Folgen zur Kenntnis nehmen, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Darum setzt Klundt auf die Zusammenarbeit in Netzwerken, damit auch die Fachkräfte nicht allein gelassen sind. Für sie sei die Situation nämlich auch belastend, sind sich Kockmann und Klundt einig. Schaue man auf die Kriterien für einen Burn-Out, zeige sich, dass Menschen in den sozialen Berufen ein erhöhtes Risiko hätten, erklärt der Wissenschaftler.

Im Kitaverbund Steinfurt setzt man auf mehr Personal, um die Erzieher und Erzieherinnen zu entlasten. Analog zur Schulsozialarbeit will der Verbund eine Kraft zur Kitasozialarbeit einstellen – falls die Finanzierung geklärt werden könne, sagt Kockmann. Derweil gebe es im Steinfurter Verbund bereits eine Kita, die für besondere Aufgaben etwas mehr Personal habe. „Da kann dann eine Kollegin auch mal mit aufs Amt oder bei einem Antrag den Familien helfen“, führt der Verbundleiter aus.

Haushalte mit Kind öfter von Armut betroffen

Dass insbesondere Haushalte mit Kindern von Armut betroffen sind, belegen die Zahlen vom Landesbetrieb IT.NRW. 17,2 Prozent dieser Haushalte gaben 2018 an, dass sie mit ihren Einnahmen eher schlecht bis sehr schlecht auskämen. Bei den kinderlosen Haushalten waren es fast zwei Prozent weniger. In der Kita falle dann auf, dass die Kinder Brote horten oder Eltern ihre Kinder, nachdem die Kitas wieder öffneten, unregelmäßig bringen. Die armutssensible Arbeit müsse auch deshalb in den Kitas beginnen, weil dort ein ungezwungenerer Austausch zwischen Personal und Eltern möglich sei, sagt Kockmann, der Investitionen in Kita-Personal fordert. Das Geld sei „kaum besser zu investieren.“