Aus Liebe zum Buch

Es gibt Kunden, die ihre Schritte unwillkürlich verlangsamen, wenn sie die Rittersche Buchhandlung zum ersten Mal betreten. Meistens beginnt das sogar schon vorher, wenn sie sich der hölzernen Ladenfassade mit den beiden von Säulen gerahmten Schaufenstern nähern. Dass die Farbe hier und dort abblättert – geschenkt. Im Grunde genommen darf es gar nicht anders sein: Ein Haus, das schon so lange der Liebe zum Buch dient, wäre nicht authentisch, wenn nichts daran Geschichten aus der Geschichte erzählen könnte.

Als Enneke Siedler das Haus zum ersten Mal sah und betrat, verhielt sie sich genauso wie diese Kunden. Die Buchhändlerin aus München war kurz zuvor mit ihrer Familie nach Soest gezogen und lotete aus rein beruflichem Interesse den Büchermarkt der Stadt aus. Die Rittersche elektrisierte sie auf Anhieb. „Mir war klar, dass dies die Art Buchhandlung war, die ich später gerne einmal führen würde.“ Der Traum hat sich am 1. Januar erfüllt. Mutig in Corona-Zeiten, aber nicht tollkühn. „Ich bin ein grundoptimistischer Mensch“, sagt die 49-Jährige. Eine Frau, die an beides glaubt: die Zukunft des Buches und allemal an das Flair dieser Buchhandlung.

Renaissance des Buches

Montag, 19. April 2021: Der letzte vergleichsweise normale Tag, an dem Enneke Siedler und ihr Team zeitgleich maximal zwei Kundinnen oder Kunden ohne aktuellen Corona-Test in ihrem Geschäft beraten dürfen. Die Inzidenzzahlen – monatelang vorbildlich im Kreis Soest – sind nun doch über 100 pro 100 000 Einwohner geklettert. Der Konsequenz ist sich die Inhaberin bewusst. Ab sofort werden die meisten Kunden wie schon Wochen zuvor an eines der beiden Schaufenster klopfen und am Tisch an der Tür bedient. Das hat von Anfang an erstaunlich gut funktioniert, und mit ein bisschen Glück wird es auch weiterhin so sein. „Corona hat zu einer Renaissance des Buches geführt“, sagt Enneke Siedler. Ein Vorteil der Pandemie. Einer der ganz wenigen.

Sabine Risken unterhält sich gerade mit einer Kundin über einen Roman, der in der Ritterschen zum Bestseller geworden ist – „Alte Sorten“ von Ewald Arenz, ein fantastisches Buch, wie beide Frauen meinen. 1979 hat Sabine Risken hier ihre Ausbildung zur Buchhändlerin begonnen. Und wenn sie über all die Jahre nachdenkt, in denen sie Kunden und Kundinnen beraten und Lesungen organisiert hat, fühlt sie sich manchmal so, als gehöre sie ebenso zum Inventar wie die alten Eichenbohlen, die bei jedem Schritt so nachgiebig knarzen, und die dunkelgrünen Regale, über die ihre früheren Chefinnen Fotos der ganz Großen der Literatur gehängt haben – Theodor Fontane, George Orwell, Christa Wolf, Samuel Beckett . . .

Ihre neue Chefin nennt gerade ganz andere Namen, die zumindest für das Haus genauso wichtig sind. August Leopold Ritter aus Arnsberg beispielsweise, ein Kaufmann, der die Buchhandlung 1836 gegründet hat. Und dann natürlich Paul Gottlieb Capell, der das Haus Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts zu seiner ersten großen Blüte führte. Das Buch hatte die Salons erreicht. Goethe, Schiller – nahezu jeder wollte die Klassiker lesen. Carl Julius Mocker – noch ein Name, der in der Ritterschen mit Respekt genannt wird. Mocker führte die Vortragsreihen ein, die beiden dienten – dem guten Ruf seiner Buchhandlung und den Autoren, die darin aus ihren Neulingen vorlasen. Auf Mocker folgte Dorothee Merseburg, eine Enkelin Capells, und auf sie ihre Nichte Gundula Rohe, die die Zukunft der Ritterschen nun Anfang des Jahres Enneke Siedler anvertraut hat. Namen wie Stationen.

Gabriele Wohmann – nun ja

Sabine Risken schaut auf die Porträts der Gäste, die sie und ihre Kolleginnen in den vergangenen Jahrzehnten gleich neben der grünen Säule mit ihren aufwendigen Intarsien aufgehängt haben, die aus einem Grund, den niemand kennt, Kaiser-Wilhelm-Säule heißt. „Herta Müller hat bei uns ihre erste Lesung in Deutschland gehalten“, erzählt sie und zeigt auf das Foto der Nobelpreisträgerin. Die Lesung der als Kinder- und Jugendbuchautorin bekannt gewordenen Irina Korschunow wird sie wahrscheinlich nie vergessen. „Sie hatte eine unglaubliche Präsenz. Wie sie die Kinder in ihren Bann gezogen hat – das war einmalig.“ Einmalig, nun, in gewisser Weise traf das auch auf die Begegnung mit Gabriele Wohmann zu, die sich damals gerade einen großen Namen mit ihren Kurzgeschichten gemacht hatte. „Ich weiß nicht, ob man das erzählen sollte. Sie war speziell. In ihrer Gegenwart durfte man sich nicht einmal räuspern.“ Trost bot die Gewissheit, dass Gäste kommen und wieder gehen – und die Rittersche bleibt.

Interessanterweise gilt das auch für das Buch. „Es ist so oft totgesagt worden“, meint Enneke Siedler. Und es hat jede dieser düsteren Prophezeiungen überlebt. Die 49-Jährige war stets davon überzeugt, dass dem E-Book ein un­realistisch hohes Zukunftspotenzial eingeräumt wurde. „Niemand kann den ganzen Tag auf eine Flimmerkiste ­gucken“, findet sie. „Und Amazon lächelt einen nicht an.“ Wie auf ein Stichwort erscheint eine neue Kundin und kommt über die knarzenden Bohlen auf sie zu. Die drei Frauen kennen einander – und lächeln.

Normalerweise würde das Team der Ritterschen Buchhandlung in Soest jetzt ein Jahr lang mit seinen Kunden feiern. Seit 185 Jahren steht die Firma für die Liebe zum gedruckten Buch. Das soll ihr erst einmal eine andere nachmachen.