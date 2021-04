Mehrere Tausend Euro haben Unbekannte von einer Gronauerin ergaunert. Die 45-Jährige wurde am Mittwoch von Telefonbetrügern angerufen. Sie seien Volksbankmitarbeiter, hätten die Anrufer gesagt und auch ihre Adresse und IBAN hätten sie nennen können, so die Gronauerin. So gab sie gutgläubig eine TAN (Transaktionsnummer) heraus. Mit den erlangten Daten war es ein Leichtes für die Täter, auf das Konto der Geschädigten zuzugreifen.

Die Polizei Borken warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche. Das Ziel der Täter: Sie versuchen ihre Opfer dazu zu bringen, eine TAN zu generieren, die telefonisch dem Anrufer mitgeteilt werden soll, um eine Abbuchung durch die Betrüger zu ermöglichen. Der eindringliche Appell der olizei: Übermitteln Sie niemals eine TAN, Passwörter oder Kontodaten telefonisch! Geldinstitute verlangen in keinem Fall in Telefonaten die Übermittlung von Transaktionsnummern. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten direkt ihr Geldinstitut! Alarmieren Sie im Zweifelsfall unmittelbar die Polizei unter der Notrufnummer 110.