Zum Discounter in den Nachbarort? Online Textilien oder andere Waren bestellen? Damals nicht nötig. „Das Dorf besaß ein reichhaltiges Geschäfts- und Handwerkerwesen. Es standen eigentlich alle lebenswichtigen Dienstleistungen zur Verfügung“, weiß Willi Berheide zu erzählen. Nur zu gut erinnert sich der Albersloher an die Zeit, als er bei Hesselmann seine Lehre begann. In einem von vielen Geschäften, die damals auf der Bahnhofstraße und der Alverskirchener Straße angesiedelt waren.

Willi Berheide beschäftigt sich gerne mit der Dorfgeschichte. Aktuell sitzt er über einem Packen alter Fotos, die er von verschiedenen Alberslohern zur Verfügung gestellt bekommen hat. „Die sollen eingescannt und archiviert werden“, erklärt der ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins, dem beim Blick auf die meist in Schwarz-weiß gehaltenen Zeitdokumente die Erinnerungen nur so sprudeln. Es kommen viele unterhaltsame Geschichten zu Tage.

Und das, obwohl sich Willi Berheide doch eigentlich „nur“ auf die Vielfalt der Geschäftswelt zweier Dorfstraßen konzentrieren wollte. Schnell kommt er beim Stöbern von „Höksken aufs Stöcksken“. Fotos vom Lebensmittelgeschäft „Hiegemann“, Kolonialwaren „Heinrichs“, Schuhhaus „Bitter“, Gärtnerei „Potting“ und sogar vom ehemaligen Gefängnis kommen ans Licht.

Versammlung vorm Schaufenster

Und jedes könnte eine Geschichte erzählen. Wie die von Theo Hiegemann, der mit seinem dreirädrigen Milchwagen unterwegs zur Kundschaft war. „Natürlich können sich daran noch viele erinnern“, weiß Willi Ber-heide. „Genau wie an die Zeit, als der Fernseher ins Dorf kam“, so der Albersloher, der als Lehrling im Elektro-Geschäft von Heinz Hesselmann an der Quelle gesessen hatte. „Das war natürlich etwas ganz Besonderes – kein Deubel hatte damals einen Fernseher“, weiß der Albersloher. „Die Leute versammelten sich vorm Schaufenster, um Fernseh‘ zu gucken.“

Ob Tagesschau, die Krönung der britischen Queen oder knapp zehn Jahre später das Grubenunglück von Lengede: Überörtliche Ereignisse lockten vors Gerät. „Ich kann mich noch gut erinnern, dass in der ehemaligen Gaststätte Kramer in einem Zimmer hinter dem eigentlichen Schankraum auf einem Regal ein Fernseher stand“, so Berheide. „Da trafen sich die Dorfkinder, um Fury und Lassie zu gucken. Bernhard Kramer, der singende Wirt, war da großzügig.“

Schwarz-Weiß-Bilder, nur ein Fernsehprogramm, morgens das Testbild, abends die Nationalhymne: Auch wenn das Angebot aus heutiger Sicht eher bescheiden anmuten mag, „mit dem Fernseher kam die große Welt ins kleine Albersloh“, beschreibt Willi Berheide den damaligen Hype. „Ich weiß noch, dass sich mein Opa immer im feinsten Sonntagsanzug vor den Fernseher setzte.“ Warum das so war? „Er sagte immer: Wenn ich die Welt sehen kann, dann die Welt mich ja auch“, lacht der Enkel, den die Leidenschaft für Elektrotechnik auch während seines Studiums begleitete. Klar, dass er zu erzählen weiß, dass mit dem zweiten Fernsehprogramm auch eine zweite Fernsehantenne aufs Dach montiert werden musste.

In Konkurrenz zum Schützenfest

Welchen Stellenwert manche Fernsehübertragungen hatten, beleuchtet eine kuriose Geschichte aus dem Jahr 1954, als die Weltmeisterschaft in Konkurrenz zum Albersloher Schützenfest trat: „Heinz Hesselmann hängte einen Fernseher in die Bäume in Telges Busch. Auf Tischen und Bänken verfolgten die Zuschauer nicht nur das Vogelschießen, sondern wurden auch Zeuge, wie Sepp Herberger und seine Jungs die deutsche Mannschaft mit einem 3:2-Sieg zum Weltmeister machten.“ Dass das Mobiliar damals nicht unbeschadet blieb, findet nur am Rande Erwähnung.

Doch zurück zu den vielen Geschäften und Handwerksbetrieben auf der Bahnhofstraße und auf der Alverskirchener Straße. Die wurden übrigens durch die Schiene voneinander getrennt.

Regelmäßig hielten Personenzüge im Dorf, mit denen die Albersloher nach Sendenhorst, Neubeckum, Wolbeck oder Münster fuhren. Teils unter widrigen Umständen, bis 1975 der Personenverkehr eingestellt wurde. Doch das ist eine andere Geschichte . . .