Ein Maximum an Nähe für die Angehörigen

Hendrik Schultewolter ist noch keine 30, aber er hat schon mehr Tote gesehen als andere, die doppelt so alt sind. Das liegt am Beruf des Eperaners: Hendrik Schultewolter ist Bestattermeister. In Zeiten von Corona gehört zu diesem Beruf vor allem viel Telefonieren — nicht nur mit den Angehörigen Verstorbener.

Eben hat der 29-Jährige mit der zuständigen Amtsärztin beim Gesundheitsamt des Kreises Borken gesprochen um festzustellen, ob es inzwischen für den Abschied von infizierten Verstorbenen Erleichterungen gibt. „Bislang galt die Empfehlung des Gesundheitsamts, dass sich Angehörige nicht persönlich von den Verstorbenen verabschieden“, erklärt er. Allenfalls am geschlossenen Sarg durfte man den Toten noch einmal nahe sein. Doch nun steht die Frage im Raum, ob der Ausbau der Testkapazitäten nicht auch in diesem Be-reich Erleichterungen bringen sollte — während gleichzeitig die Änderung im Infektionsschutzgesetz eine Begrenzung auf 15 Trauernde bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 vorsieht. „Trauer besteht man in dem Wissen, dass man nicht allein ist“, sagt Hendrik Schultewolter. „Das ist dann schon sehr alleinlassend.“

Arbeit in kompletter Schutzausrüstung

Gut zehn Mal hat Hendrik Schultewolter seit Beginn der Pandemie jemanden für die letzte Ruhe vorbereitet, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte. „Wir müssen in kompletter Schutzausrüstung arbeiten“, erklärt er, „in einem Ganzkörperanzug, wie man ihn von den Teststationen kennt, mit Kapuze, FFP2-Maske, Einweghandschuhen und Schuhüberziehern.“ Außerdem gehe man „nicht gerade sparsam“ mit Desinfektionsmittel um, bevor der Sarg übergeben werde. Denn: Im Gegensatz zum Verstorbenen darf der Sarg von den Angehörigen nach entsprechender Vorbereitung wohl angefasst werden.

„Der Sarg muss geschlossen und gekennzeichnet sein“, erklärt Stephanie Lindebaum von Bestattungen Lindebaum. „Manche nehmen das Angebot an, sich noch einmal an den geschlossenen Sarg zu setzen — oder den Sarg schön zu bemalen.“ Gerade bei jüngeren Verstorbene sei es für die Angehörigen sehr hart, wenn persönlicher Abschied nicht möglich ist, habe sie festgestellt, so die 49-Jährige.

Weihnachten unter drei Heizstrahlern

„Begreifen hat ja auch etwas mit Berühren zu tun“, sagt die Bestattermeisterin, die den Familienbetrieb mit Filialen in Gronau, Epe, Heek und Wüllen führt. Anfangs habe man — vor allem unter dem Eindruck der Bilder aus Italien im Frühjahr 2020 — Sorge gehabt, was da auf sie zukäme, gesteht sie ein. „Wir haben viele Särge auf Lager bestellt, aber es hat sich Gott-sei-Dank alles nicht bewahrheitet. „Die Übersterblichkeit in Gronau hält sich noch sehr in Grenzen.“

Trauergespräche finden im Zweifel telefonisch, per Video-Chat oder so statt: „An Weihnachten saß ich bei einer Familie unter drei Heizstrahlern auf der Terrasse, die Familie bei offenem Fenster drinnen in der Küche.“ Tatsächlich ist der persönliche Kontakt zu den Angehörigen das, was auch die Bestatter vermissen. „Den persönlichen Bezug zu finden, ist schon schwierig“, sagt Stephanie Lindebaum über die alternativen, digitalen Angebote für die Beratung. „Ein persönliches Gespräch ist immer mehr wert“, findet auch Hendrik Schultewolter, „weil nicht nur zählt, was man sagt.“

Gefahr im Umgang mit den Angehörigen

Dabei ist den Experten durchaus bewusst, dass die Gefahr einer Infektion weniger von den Verstorbenen ausgeht. „Die wahre Gefahr für Bestatter sehe ich im Umgang mit den Angehörigen“, meint Schultewolter. Wenn etwa Angehörige infiziert sind, ohne es zu wissen. In den Niederlanden sei es so etwa bei einer Trauerfeier mit 30 Gästen zu 22 Ansteckungen durch einen infizierten Angehörigen gekommen.

„So wenig Berührung wie möglich“, bringt es Stephanie Lindebaum auf den Punkt. Für die emotionale Nähe sorgen dann etwa Angebote zum Online-Gedenken wie etwa das Portal trauer.ms. „Das gewinnt immer mehr an Bedeutung“, so Schultewolter.

Manches hat sich inzwischen schon besser eingespielt. Und auch die Hygiene-Anforderungen wurden zwischenzeitlich angepasst. Nachdem infizierte Verstorbene zunächst grundsätzlich in luftdichten, so genannten „Body-Bags“ transportiert und beigesetzt wurden, ist das seit 22. März nicht mehr zwingend vorgeschrieben.

"Einäscherungsquote von 70 bis 75 Prozent"

Dass an Corona Verstorbene grundsätzlich eingeäschert werden müssten, sei übrigens ein weit verbreitetes Missverständnis, betonen beide Bestatter. „Erd- oder Feuerbestattung — beides ist nach wie vor möglich“, so Stephanie Lindebaum. Allerdings gebe es, ganz unabhängig von der Pandemie, einen deutlichen Trend in diese Richtung. „Wir haben eine Einäscherungsquote von 70 bis 75 Prozent.“