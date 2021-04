Antisemitismus ist allgegenwärtig. Um Angriffe und Beleidigungen gegen Juden zu verhindern und die Religion genauer kennenzulernen, startet die Bezirksregierung Münster gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde den Schüler-Wettbewerb „Shalom – Jüdisches Leben heute!“.

Schlimme Erfahrungen

Hakenkreuze am jüdischen Friedhof, eingeworfene Scheiben an der Synagoge und Gewaltandrohung gegen Menschen mit Kippa – all das musste Judith Neuwald-Tasbach, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen, schon miterleben. Und auch Sharon Fehr, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Münster, machte schon schlechte Erfahrungen mit Antisemitismus. „Ein großes Problem“, wie Dorothee Feller sagt. Auch deshalb gab die Regierungspräsidentin den Anstoß für den neuen Schüler-Wettbewerb rund um jüdisches Leben heute. „Mit dem Judentum verbinden die Menschen oft nur das Dritte Reich oder die Shoa“, sagt sie. Es sei aber wichtig, auch die Gegenwart zu beleuchten. Sharon Fehr sagt dazu: „Mit dem Thema hoffen wir, dass Schüler mit der Vielfalt jüdischen Lebens besser und mehr vertraut werden.“ Das sei ein wichtiger erster Baustein, um Antisemitismus vorzubeugen, sind sich alle Initiatoren einig.

Alle Schüler der Klassen sieben und acht können sich in Kleingruppen an dem offen gehaltenen Wettbewerb beteiligen. Ob Film, Text oder ein anderes Medium - die Initiatoren setzen der Kreativität der Schüler keine Grenzen. Am 2. Juli ist Einsendeschluss, danach entscheidet eine Jury über die Gewinner des Wettbewerbs. Als Preis winkt unter anderem eine dreitägige Reise nach Berlin.

Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es unter www.brms.nrw.de/go/shalom .