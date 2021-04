In Dortmund wurden 2020 mit 11 223 etwas mehr Verkehrsverstöße von Bürgern angezeigt als im Vorjahr. In Bochum stieg die Zahl der Privatanzeigen ebenfalls deutlich von etwas über 3000 im Jahr 2019 gemeldeten Verstößen auf knapp 4000 in 2020. In der Fahrradstadt Münster lag die Zahl der Fremdanzeigen mit knapp 2200 eingeleiteten Verfahren 2020 um knapp 200 Fälle über Vorjahresniveau. Bielefeld berichtet von knapp 3000 Privatanzeigen zumeist gegen Parksünder – das entspricht sogar einer Verdoppelung zum Vorjahr. Besonders häufig: Parkverstöße.

Viele Anzeigen im ländlichen Münsterland

In den kleinen Städten des Münsterlands aber spielen die privaten Anzeigen eine kleinere Rolle, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. So zählte die Stadt Dülmen im vergangenen Jahr 263 Privatanzeigen von Parksündern, im Vorjahr waren es mit 263 sogar ein paar mehr. Im Vergleich: Insgesamt gab es 2020 genau 6135 „Knöllchen“. In der Stadt Warendorf ging es „eine mittlere zweistellige Zahl“ ein. Rheine meldet etwa 100 Anzeigen.

Auf Begeisterung scheinen die Privatmeldungen bei den Behörden kaum zu stoßen. „Solange es sich um Einzelfälle handelt, werden Privatanzeigen grundsätzlich auch verfolgt“, erklärt zwar Benedikt Wuttke, Teamleiter Straßenverkehr bei der Stadt Warendorf. „Es wird jedoch nicht begrüßt, wenn Privatpersonen sich zur Aufgabe gemacht haben, die Aufgaben der Ordnungsbehörde zu übernehmen.“ Ähnlich sieht es Markus Lask von der Stadt Borken: „Private Anzeigen sind gleichzeitig Ausdruck eines gewissen Denunziantentums“. Und An­dré Siemes, Sprecher der Stadt Dülmen, ergänzt: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass auch viele Falschmeldungen eingehen, die dann nicht weiter verfolgt werden.“