Diese Modellprojekte starten im Mai im Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld hat am Donnerstag die rechtliche Grundlage für die anstehenden Modellregion-Öffnungen bekannt gemacht (Amtsblatt als pdf) . Dezidiert geht die Verfügung des Kreises auf die lokal begrenzten, wenigen Projekte ein, die in etlichen Kommunen im Kreis Coesfeld in den Bereichen Kultur und Sport erprobt werden sollen.

Erlaubt werden sollen:

Aufführungen auf der Freilichtbühne Coesfeld ab 10. Mai

ab 10. Mai Probebetrieb auf der Freilichtbühne Billerbeck ab 17. Mai sowie zwei Kulturveranstaltungen in der Woche davor

ab 17. Mai sowie zwei Kulturveranstaltungen in der Woche davor Torhauskonzert Rosendahl am 30. Mai

am 30. Mai Veranstaltungen in „Unser Leohaus“ in Olfen ab 10. Mai

ab 10. Mai Eröffnung einer Ausstellung in Dülmen

Durchführung von Kulturveranstaltungen in Senden ab Ende Mai

ab Ende Mai Drei Konzerte sowie eine museumspädagogische Veranstaltung für Kinder in der Burg Vischering in Lüdinghausen ab dem 1. Mai

Verleihung des Heimatpreises, eine Lyrikvorstellung und eine Lesung mit Jazzkonzert und Picknick unter freiem Himmel in bzw. an der Kolvenburg in Billerbeck

Schwimmkurse im Hallenbad Herbern in kleinen Gruppen bis maximal fünf Personen zuzüglich Übungsleiter ab dem 1. Mai

in kleinen Gruppen bis maximal fünf Personen zuzüglich Übungsleiter ab dem 1. Mai Öffnung des Freibads Billerbeck ab der 18. Kalenderwoche (3. Mai)

ab der 18. Kalenderwoche (3. Mai) Öffnung des Freibads Coesfeld ab der 19. Kalenderwoche (10. Mai)

ab der 19. Kalenderwoche (10. Mai) Öffnung des Klutenseebads Lüdinghausen ab der 19. Kalenderwoche (10. Mai)

ab der 19. Kalenderwoche (10. Mai) Training von Fußballmannschaften und Tennis unter freiem Himmel in der Stadt Billerbeck durch den Sportverein DJK VfL Billerbeck bzw. TC Billerbeck am Sportpark mit maximal 20 Teilnehmenden zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen

unter freiem Himmel in der Stadt durch den Sportverein DJK VfL Billerbeck bzw. TC Billerbeck am Sportpark mit maximal 20 Teilnehmenden zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen Ermöglichung des Trainingsbetriebs unter freiem Himmel in den Sportarten Fußball, Leichtathletik, Tennis und Beachvolleyball im Sportpark Senden mit maximal 20 Teilnehmenden zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen ab der 18. Kalenderwoche (3. Mai)

mit maximal 20 Teilnehmenden zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen ab der 18. Kalenderwoche (3. Mai) Öffnung des Fitnessstudios „Der Sportklub“ in Havixbeck

Unterricht und Kurse im Bereich des Pferdesports unter freiem Himmel in der Stadt Dülmen ab der 18. Kalenderwoche (3. Mai)

in der Stadt ab der 18. Kalenderwoche (3. Mai) Reitsport für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene in Kleingruppen von fünf bis sechs Personen durch den Reitverein Ascheber

Öffnung der Einrichtung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit „JuNO“ in Form von Veranstaltungen wie „offenen Jugendtreffs, Jugendcafè“ in der Gemeinde Nordkirchen ab der 19. Kalenderwoche (10. Mai)

Entscheidungen über Öffnungen fallen vor Ort

Nach den Rahmenbedingungen des Landes dürfen die Projekte bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 starten (Donnerstag: 85,2). In einer aktuell durchgeführten Bürgermeisterrunde wurde festgelegt, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort entscheiden, ob sie von der Möglichkeit der Öffnung Gebrauch machen. So könne vor allem den lokalen Besonderheiten Rechnung getragen werden.

„ Wir haben den Rahmen gesteckt. Die Städte und Gemeinden vor Ort haben aber natürlich das letzte Wort. Wir haben den Rahmen gesteckt. Die Städte und Gemeinden vor Ort haben aber natürlich das letzte Wort. “ Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr

In der kommenden Woche sollen laut einer Mitteilung des Kreises Coesfeld die Vorhaben in Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck sowie der Probenbetrieb der Freilichtbühne Coesfeld und der Reitsport in Dülmen beginnen.

Ob etwa das von der Gemeinde Senden angemeldete Projekt (Sport im Sportpark Senden) beginne, werde noch im Laufe der Woche entschieden. Auch die Stadt Lüdinghausen verfolge die Lageentwicklung weiter und werde in der nächsten Woche entscheiden, ob das Klutenseebad ab der 19. Kalenderwoche geöffnet wird.

Video in Kooperation mit dem WDR:

Digitale Anmeldeverfahren und Abbruchkriterien

Um die Angebote in Anspruch zu nehmen, braucht man einen negativen Corona-Test. Zudem muss man sich digital registrieren bzw. einen Termin buchen. „Ziel ist eine zügige, möglichst medienbruchfreie Kontaktnachverfolgung, sollte es zu einer Infektion kommen“, erläuterte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Der Kreis Coesfeld hat zudem die Abbruchkriterien für das Modellprojekt festgelegt. Liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, werden die Öffnungen zurückgenommen. Es sei denn, die Überschreitung der Notbremsen-Marke kann einer Infektionsquelle zugeordnet werden, die nicht aus dem Modellprojekt resultiert oder der Kreis kann dem Gesundheitsministerium auf andere Weise plausibel darlegen, dass die Überschreitung nicht auf die Öffnungen zurückzuführen ist.

Sorglos werde man mit den Lockerungen aber nicht umgehen, beteuert Pellengahr: „Es bleibt dabei: das Infektionsgeschehen und dessen Beherrschung bleiben oberste Prioritäten. Daher kann das Gesundheitsamt jederzeit eine Unterbrechung verlangen.“ Das könnte laut Allgemeinverfügung etwa dann geschehen, wenn die Krankenhäuser zu sehr ausgelastet sind oder das Gesundheitsamt beim Nachverfolgen der Infektionsketten nicht mehr hinterherkommt. Auch das Landesgesundheitsministerium hat die Möglichkeit, den Modellversuch zu beenden.