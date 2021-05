Wer über die Bundesstraße 51 von Telgte nach Münster fährt, dem fällt dort, wo die B 51 von der Warendorfer Straße abzweigt, gleich auf, weshalb zwischen Münster und Telgte noch bis Donnerstagabend um 21 Uhr keine Züge verkehren. Die Brücke der Güterumgehungsbahn wird saniert. Wegen der darunter aufgestellten Gerüste können die Züge der Eurobahn die Stelle nicht passieren.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Telgte nach Münster und zurück möchte, der ist bis Donnerstagabend weiterhin auf den Schienenersatzverkehr angewiesen. Die Busse starten in Telgte an der Haltestelle „Bahnhof“ und in Münster an der Haltestelle „Von-Steuben-Straße“.