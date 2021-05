„Aber Schweden, wo die Familie lebt, ist in diesen Zeiten natürlich besonders weit weg“, sagt Erika Vorrink, geborene Rimmert.

Gebürtig stammt sie aus Bielefeld-Heepen. Als Pflegekind kam sie 1954 zu den Eltern ihres späteren Mannes Bernhard Vorrink. Nach der Schule lernte sie Verkäuferin in der familieneigenen Bäckerei.

Für Bernhard Vorrink war es naheliegend, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und ebenfalls Bäcker zu werden. Aus gesundheitlichen Gründen musste er aber das Bäckerhandwerk aufgeben. Als Diakon und Krankenpfleger arbeitete er daraufhin am Wittekindshof. Von dort wurde er als Leiter zum Bethesda-Seniorenheim entsandt und später zu den Diasporawerken nach Burgsteinfurt.

Erika Vorrink war nach Aufgabe der Bäckerei einige Zeit als Filialleiterin bei K+K tätig. In den letzten 23 Jahren ihres Berufslebens arbeitete sie in der Werkstatt des Wittekindshofs.

Drei Kinder gingen aus der Ehe der Vorrinks hervor. Zur weiteren Nachkommenschaft der heutigen Ehejubilare gehören sieben Enkelkinder und sechs Urenkelkinder.

Seit bereits über zehn Jahren ist Bernhard Vorrink Vorsitzender des EKMD in Gronau, nachdem er vorher schon lange Jahre als zweiter Vorsitzender ehrenamtlich aktiv gewesen war. Schade findet er, dass die sonst vom EKMD ausgerichtete Andacht am Himmelfahrtstag im Rüenberger Wald ausfallen muss. „Dabei hätte sie in diesem Jahr zum 70. Mal stattgefunden“, so Bernhard Vorrink.