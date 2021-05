Freibad Billerbeck öffnet am Samstag

Anfragen zum Schwimmen hat es aus Düsseldorf, Köln, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und Duisburg gegeben. „Sogar aus den verschiedensten niedersächsischen Städten wie Osnabrück und Hannover“, erzählt Adi Bautsch. Auch die unterschiedlichsten Interessengruppen – Schwimmvereine, DLRG- und Meerjungfrauen-Gruppen – hätten sich gemeldet. „Das ist der Wahnsinn. So einen Hype habe ich noch nie erlebt“, sagt der Leiter des Freibads in Billerbeck. Am kommenden Samstag das um 10 Uhr seine Pforte – im Rahmen des Projektes „Modellregion“ des Kreises Coesfeld und unter strengen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben.

Diese Auflagen gelten

Die Auflagen freilich sind streng. Wer das Freibad besuchen möchte, muss eine ärztliche Bescheinigung oder einen negativen Corona-Schnelltest (keine Selbsttests) vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ohne können nur Vorschulkinder, vollständig geimpfte und Genesene kommen. Wer das Freibad betritt, muss mit der Luca-App einchecken und beim Verlassen wieder auschecken. Wer kein Smartphone besitzt, kann einen Luca-Schlüsselanhänger nutzen. Die Stadt hat sie bestellt. Aufgrund der riesigen Nachfrage werden die Schlüsselanhänger allerdings wohl nicht mehr rechtzeitig bis zur Freibad-Öffnung eintreffen, heißt es bei der Stadtverwaltung. Bis dahin können Badewillige ein Vordruck von der Internetseite des Freibads herunterladen und ausfüllen.

Maximal 500 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten, im Becken 155 und bei Sprungbetrieb nicht mehr als 140. Es wird gezählt. Wie viele freie Plätze insgesamt im Freibad verfügbar sind, soll auf der Internetseite eingesehen werden können. Überall gilt Maskenpflicht, außer auf dem Weg ins Wasser.

Sammelumkleiden werden zu Familienumkleiden

Die Sammelumkleiden werden zu Familienumkleide-Kabinen deklariert, in der sich zeitgleich immer nur zwei Familien aufhalten dürfen. „Bei den Einzelumkleiden kann nur jede zweite genutzt werden, die anderen werden wir abschließen“, so der stellvertretende Badleiter, Carsten Hömann. Gleiches gilt für die Spinte. „Wir wollen das so auflockern, damit man sich nicht in die Quere kommt“, sagt er. Die Stadt Billerbeck bittet alle Besucher darum, sich möglichst zu Hause umzuziehen und auch dort zu duschen. Die warmen Duschen bleiben jedenfalls dicht.

Die Vorbereitungen für den Start in die neue Freibad-Saison laufen auf Hochtouren. Es sind die letzten Feinheiten, um die sich Adi Bautsch und Carsten Hömann kümmern. Schon vor rund anderthalb Monaten haben sie mit den Vorbereitungen begonnen, um das Bad auf Vordermann zu bringen und es für die neue Saison fit zu machen. „Wir sind startklar“, so Hömann.

Das Freibad öffnet montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 20 Uhr. Das Frühschwimmen startet am 11. Mai und findet dienstags bis freitags von 5.45 bis 9.30 Uhr statt. Voraussetzung: Mitgliedschaft im Förderverein und eine Saisonkarte.