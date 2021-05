Die Polizisten trauten ihren Augen nicht: Der Transporter, den sie gerade kontrollierten, hatte schon auf den ersten Blick erhebliche Karosserieschäden. Aber bei genauem Hinsehen stellten die Beamten eine absolute technische Verkehrsunsicherheit fest, so Polizeisprecherin Leonie Lagrange.

Die Liste der Mängel, die sie aufzählt, will kein Ende nehmen. Beispielsweise war die Handbremse komplett funktionsuntüchtig. Unterboden sowie die Holme der Karosserie waren so durchgerostet, dass Teile davon schlicht nicht mehr vorhanden waren. Rostige Teile des Unterbodens baumelten auf die Straße herunter. Und Motor und Getriebe waren derart undicht, dass Motor- und Getriebeöl auf die Fahrbahn tropfte. Auch der Kraftstofftank leckte.

Ferner sahen die Kollegen des Verkehrsdienstes in Beckum, dass auch der linke Scheinwerfer lose und nur durch ein eingeklemmtes und zusammengefaltetes Stück Papier an der Karosserie fixiert war. Und der fehlende Aufsteller der Motorhaube wurde durch eine circa ein Meter lange Schraubzwinge ersetzt, die sich während der Fahrt lose im Motorraum befand.

„Von dem Lkw ging eine so starke Verkehrsgefährdung aus, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste“, informiert Leonie Lagrange.

So extrem wie bei diesem Transporter sei es zum Glück nicht oft. Dennoch seien ungesicherte Lkw oft wie „rollende Bomben“ auf der Straße unterwegs – so das Fazit der Polizei. Sie kontrollierte im vergangenen Jahr 721 Lastkraftwagen. Bei über 600 Fahrzeugen mussten Verstöße beispielsweise wegen ungesicherter Ladung oder Nichteinhalten der Ruhezeiten geahndet werden. Bei 35 dieser Fahrzeuge waren die Mängel so erheblich, dass sie von der Polizei stillgelegt wurden.