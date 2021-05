Billerbecker Freibad öffnet nach langer Pause wieder

Billerbeck -

Eine junge Frau nimmt Anlauf. Ab ins Wasser – vom Drei-Meter-Sprungturm des Billerbecker Freibades. Andere Schwimmer schauen sich das von Weitem an. Manche ziehen ganz für sich gemütlich ihre Bahnen. Alles eigentlich nichts Besonderes. Aber das Bad ist am Samstag die allererste öffentliche Badeanstalt in ganz NRW, die nach einem halben Jahr Corona-Zwangspause ihre Tore wieder für das Publikum geöffnet hat.