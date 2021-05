Wie Wettringen den Fahrradklima-Test gewonnen hat

Auf dem Radweg, der am Wettringer Neubaugebiet Kerneburg vorbeiführt, bremst Bürgermeister Berthold Bültgerds plötzlich, stellt sein Fahrrad auf den Ständer und zeigt über den Zaun und den Bach in die Richtung, in der gerade das Gewerbegebiet Rothenberger Straße wächst: „Hier bauen wir eine Radwegebrücke“. Wer links wohnt und rechts arbeitet, soll auf kurzem Weg rüberradeln können, ohne einen Umweg über die Hauptstraße fahren zu müssen. „Wir denken bei allen Planungen den Fahrradverkehr mit“, erklärt der Bürgermeister. Wettringens Radler wissen das zu schätzen: Beim Fahrradklima-Test des ADFC gewann die Gemeinde in der Kategorie der Orte bis 20 000 Einwohnern.

Wettringen liegt im nördlichen Münsterland zwischen Gronau, Steinfurt, Emsdetten und Rheine. Gut 8200 Einwohner, die Wirtschaft gedeiht, die Verwaltung verspricht „die niedrigsten Steuersätze im gesamten Regierungsbezirk Münster“, die finanzielle Lage der Kommune ist entspannt. Da kann man sich mal was leisten, was nicht lebenswichtig ist – aber den Ort lebenswert macht. 4,5 Millionen Euro investierte Wettringen alleine 2020/2021 in Radwege.

Beispielhafte Maßnahme

Was macht Wettringens Radwegwelt aus? Bürgermeister Bültgerds und Markus Rehers aus der Bauverwaltung nennen Beispiele:

Das zentrale Schul- und Sportzentrum ist aus fast allen Wohngebieten auf nahezu direktem Weg per Leeze erreichbar.

Steinfurter Aa und die Vechte durchschneiden die Stadt – doch allerorten ersparen kleine Brücken ungemütliche Umwege.

Durchgehende Radwegeverbindungen zu allen sechs Nachbarkommunen

Und es wird weiter gebaut. Nur wenige Radelminuten von der geplanten Brücke entfernt stoppt Bültgerds am Ortsausgang erneut. Hier beginnt der neue Radweg entlang der Straße nach Steinfurt-Burgsteinfurt. Die Fahrbahn für die Autos wurde dafür etwas schmaler.

Es gibt einen Radwegenetzplan

Das alles geschieht freilich nicht zufällig. Seit 2004 gibt es einen Radwegenetzplan, der zuletzt 2019 aktualisiert wurde. Darin werden mögliche Maßnahmen gebündelt und priorisiert.

„Das Auto bleibt hier erstmal das Verkehrsmittel schlechthin“

Für die ADFC-Auszeichnung gibt es also gute Gründe. „Wir waren aber trotzdem überrascht“, erklärt der Bürgermeister. Denn an der Spitze einer fahrradzentrierten Planungspolitik sieht der CDU-Mann sich nicht. „Das Auto bleibt hier erstmal das Verkehrsmittel schlechthin“, ist er sicher. Bei allen Bemühungen, den Fietsen freie Fahrt zu ermöglichen: „Wir sind hier nicht in Münster, wo man mal eben auf die Bahn umsteigen kann.“ Eine Bahnanbindung gibt es gar nicht, immerhin fahren Busse in die Region – nicht zuletzt deshalb, weil es in Wettringen keine weiterführende Schule gibt und alle Schüler ab der fünften Klasse täglich aus dem Ort geschafft werden müssen. Es gilt also, den Radverkehr zu fördern, ohne den Autoverkehr aus dem Blick zu verlieren.

Der Fahrradklima-Test Im Herbst 2020 beteiligten sich 230 000 Bürger an einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und bewerteten die Fahrradfreundlichkeit von 1024 Kommunen. Die Ergebnisse dieses Fahrradklima-Tests stellte Verkehrsminister Andreas Scheuer im März vor. Note ausreichend: Bundesweit reichte es nur für eine 3,9. Wettringen bekam eine glatte 2,0. Besonders positiv sahen die Befragten „zügiges Radfahren“, die Erreichbarkeit des Stadtzentrums und die „Fahrradförderung in jüngster Zeit“. Punktabzug gab’s für Fahrraddiebstahl und die Möglichkeiten der Fahrradmitnahme im ÖPNV. fahrradklima-test.adfc.de ...

Einfacher als in großen Städten

Die Bedingungen dafür sind in kleineren Städten günstiger als etwa in Münster. „Wenn wir Platz für Fahrradfahrer einplanen, müssen wir den nicht den Autos wegnehmen“, verdeutlicht Markus Rehers aus der Bauverwaltung. Räumliche Enge ist hier weniger ein Problem, die Verkehrsarten müssen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

„Das wird auch von allen positiv mitgetragen“

Also kann Wettringen ganz entspannt und somit nachhaltig ein Angebot an die Radler machen. „Das wird auch von allen positiv mitgetragen“, freut sich der Bürgermeister. Schon 2011 entstand etwa ein „Bürgerradweg“. Es gab Geld vom Land, und die Menschen vor Ort packten an – mit Muskelkraft, Schippe und Trecker. Seitdem führt ein sicherer Weg in die Bauerschaft Bilk.

Auf dem Radweg, der am Neubaugebiet Kerneburg vorbeiführt, kommt Bültgerds aus dem Grüßen nicht heraus. Man kennt sich in Wettringen. Und wenn er demnächst im Gewerbegebiet Rothenberger Straße Grußworte zur Eröffnung neuer Fabrikhallen spricht, kann er schnell mit die Fahrrad hin. Über die neue Brücke.