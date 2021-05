Plötzlich gab es Unmut über die vielen gelben Nummernschilder in Gronaus Einkaufs­straßen. „Nachbarschaft fühlt sich anders an“, klagt Rainer Doetkotte. In der Corona­krise liege die Beziehung der „kleinen Vorstadt von Enschede“ über die Grenze hinweg ein wenig „auf Eis“. Die Angst vor dem Virus ver­ändere etwas in den Köpfen, sagt der Bürgermeister.

In der Grenzstadt, die sich sonst gerne als Herz der Euregio begreife, zeigten sich „wie im Brennglas“ die Grenzprobleme Europas. Beim Werkstattgespräch „Unser Europa von morgen“ diskutierten im Kontext der „Future for ­europe“-Konferenz auf Einladung der EVP-Fraktion des Europaparlaments, (Kommunal-)Politiker und Bürger darüber, wie sich Europa ändern muss, um für die Zukunft gewappnet zu sein.

Aufgaben erfordern entsprechende Instrumente

„Vor zehn Jahren war die Diskussion: Europa macht zu viel“, erinnerte sich der Ex-Europaabgeordnete Elmar Brok. Heute heiße es: „Europa liefert nicht.“ Und das EU-Urgestein aus Bielefeld erinnerte auch gleich daran, dass der Verfassungskonvent der EU die Zuständigkeit für Pandemien geben wollte. Gescheitert sei das damals an Paris und Berlin. Aber wenn man der EU Aufgaben stelle, „muss man die EU auch mit den Instrumenten ausstatten“ – und mit den (Steuer-)Einnahmen.

Aufgaben formulierten die Teilnehmer der virtuellen Werkstattgespräche reichlich: vom Abbau bürokratischer Hürden an den Grenzen über den Schutz vor Internet-Riesen, den klimafreundlichen Umbau des Energienetzes bis hin zu den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fragen in einer globalisierten Welt – jede Menge Aufgaben, die Nationalstaaten allein kaum lösen können, wie der EU-Abgeordnete Markus Pieper erklärte. Und die Instru­mente?

Änderungen der EU-Verträge nicht ausschließen

Es brauche Transparenz in der Verantwortung, Brok betonte drei Ws: „Wer ist für was wann verantwortlich?“ Der Vize-Präsident des EU-Parlaments, Rainer Wieland, forderte, die EU dürfe nicht zu ängstlich an die Diskussion herangehen – und Änderungen an den EU-Verträgen nicht von vornherein ausschließen.

Wie eng Europa doch bereits zusammengewachsen ist, wurde in einer Neben­bemerkung Doetkottes klar: Da gebe es in Gronau ja noch die andere Grenze, die zu Niedersachsen. Warum ist da manches leichter als in Richtung Enschede?