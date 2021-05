Am heutigen Freitag feiern Brigitte und Dieter Deutschewitz ihren 50. Hochzeitstag, die Goldene Hochzeit. Brigitte Deutschewitz, geborene Tönnissen, wurde 1951 in Everswinkel geboren, Dieter 1946 in Adolphsdorf, unweit von Bremen. Bei einem Tanzabend im evangelischen Gemeindehaus in Warendorf lernte die ausgebildete Hauswirtschafterin Dieter kennen, der eine Schlosserlehre bei Hagedorn absolviert hatte. Nachdem Dieter für vier Jahre als Hubschraubermechaniker beim SAR-Hubschraubertransportgeschwader der Bundeswehr in Ahlhorn stationiert wurde, gab es am 14. Mai 1971 die standesamtlichen Heirat in Warendorf.

Aus der Ehe gingen die Kinder Daniela (48), Marco (42) und Sabrina (39) hervor. Dieter Deutschewitz arbeitete von 1972 bis 1984 bei der Sassenberger Ofenbaufirma Gerco. 1975 begann in Freckenhorst der Baubeginn des Eigenheims, 1976 war Einzug. Widmete Brigitte sich in den 1970er und 1980er Jahren der schulpflichtigen Zeit der Kinder und dem Haushalt mit Gartenarbeit, so machte sie von 1993 bis 2014 Kilometer mit ihrem Bulli beim Malteser Hilfsdienst im Transport für die Freckenhorster Werkstätten.

Von 1984 bis zum Renteneintritt im Jahr 2011 arbeitete ihr Mann Dieter als Lagerarbeiter und Lkw-Fahrer ebenfalls für die Freckenhorster Werkstätten.

Umzug zur Tochter

2018 entschlossen sie sich, Freckenhorst nach über 40 Jahren zu verlassen und in Greven in unmittelbarer Nähe zur Familie ihrer jüngsten Tochter Sabrina zu ziehen. Ihren Hobbys, dem Schwimmen, Kochen und Lesen kommen sie weiterhin gerne nach. Wenn die Corona-Pandemie es beizeiten zulässt, möchten sie die deutsche Nord- und Ostseeküste sowie Polen erkunden. Vielleicht startet das Goldhochzeitspaar auch eine dritte Tour um die Erde nach Perth in Australien, wo ihre älteste Tochter Daniela seit elf Jahren lebt. Im kleinsten Rahmen und telefonisch werden heute Glückwünsche entgegengenommen – coronabedingt muss die große Feier mit ihren vier Kindern und vier Enkelkindern auf unbestimmte Zeit verschoben werden.