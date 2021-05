Polizei warnt vor neuer Telefon-Masche

In Rheine sind bei der Polizei am Freitag bis zum frühen Nachmittag sieben Anzeigen wegen Betrugsversuchen eingegangen, in denen mehrere Männer versuchten, an Bankdaten und Geheimnummern zu kommen. Dabei sind die Täter „erstaunlich professionell vorgegangen“, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Opfer seien dabei vornehmlich auf dem Festnetz angerufen worden.

Das Vorgehen der Täter beschreibt die Polizei so: „Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse Rheine aus und gab vor, eine Geldforderung in vierstelliger Höhe bearbeiten zu wollen. Mit dem Anruf wolle er hinterfragen, ob die Geldforderung zu Recht bestehe. Natürlich verneinten die Opfer die Rechtmäßigkeit. Sie wurden dann zu einem anderen Täter verbunden, der die Forderung nochmals bestätigte. Auch in diesem Gespräch widersprachen die Opfer. Daraufhin erklärte der vermeintliche Angestellte, dass diese Geschichte komisch sei und mit Sicherheit die Polizei interessieren würde.

Er leitete das Gespräch dann an einen dritten Täter weiter, der sich als Polizeibeamter ausgab und viele gleichgelagerte Sachverhalte bestätigte. Er forderte die Opfer auf, erst einmal dafür zu sorgen, dass das Konto gesperrt werden müsse. Er würde das Opfer wieder mit der Bank verbinden, damit jetzt alles sehr schnell gehen würde. Kurz darauf meldet sich der erste Täter wieder und erfragt alle persönlichen Daten, um schnell das Konto zu sperren können. Von dem Gespräch des vermeintlichen Polizeibeamten und der darin vermittelten zeitlichen Dringlichkeit beeinflusst, haben Opfer vereinzelt ihre gesamten persönlichen Daten preisgegeben.“

Ob es den Täter gelungen ist, unberechtigt Geld zu erlangen, steht nach Angaben der Polizei bislang nicht fest.

Telefonnummer der Bank im Display

Erfolgreich war eine ganz ähnliche Masche zuletzt in Gronau. Wie die Polizei Borken erst jetzt berichtet, hatte sich bei einer Gronauerin bereits in der vergangenen Woche ein Betrüger gemeldet und sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgeben. Die Frau gab TANs (persönliche Transaktionsnummern fürs Online-Banking) heraus und hatte daraufhin keinen Zugriff mehr auf das Konto, von dem auch Geld abgebucht wurde.

Im Display war die Telefonnummer der Bank angegeben und der Betrüger hatte Detailwissen über die Konten der Geschädigten. So schaffte er es, sich das Vertrauen seines Opfers zu erschleichen. Als Grund des Anrufs gab er an, dass versucht worden sei, aus dem Ausland Abbuchungen von den Konten vorzunehmen. Man sei nun bemüht, der Vorgang zu stoppen und die Abbuchungen rückgängig zu machen, wozu man TANs benötige.

Wie man sich vor Betrug am Telefon schützen kann 1/11 Immer wieder versuchen Betrüger vor allem ältere Menschen am Telefon zu täuschen, um so an ihr Geld zu kommen. Die Polizei gibt Tipps für das Verhalten am Telefon. Foto: dpa

Geben sich die Anrufer als Polizisten aus, ist wichtig zu wissen: Die 110 ruft nie an! Foto: dpa

Wird man angerufen, soll man sich nicht mit dem Namen melden. Besser sei es auf Begrüßungsformeln zurückzugreifen, wie „Hallo“ oder „Guten Tag“. Das erschwert es den Anrufern, sich das Vertrauen zu erschleichen. Foto: dpa

„Hallo Oma, ich bin es!” Wenn sich der Anrufer nicht mit Namen meldet, soll man sich nicht dazu verleiten lassen, den Namen zu erraten. Foto: dpa

Um sich selbst zu schützen, sollte man am Telefon keine persönlichen Daten preisgeben. Foto: dpa

Auf Fragen oder Aussagen des Anrufers nie mit „Ja“ antworten. Betrüger könnten das „Ja“ aufzeichnen und bei sprachgesteuerten Diensten als Einverständniserklärung nutzen. Foto: dpa

Ganz wichtig: Auflegen ist erlaubt. Kommt einem der Anruf merkwürdig vor - einfach auflegen! Foto: Colourbox.de

Ist man sich unsicher, immer eine vertraute Person hinzuziehen. Foto: dpa

Die Betrüger gehen oft geschickt vor und verwickeln einen in lange Gespräche. Aus diesen heraus zu kommen, ist manchmal nicht einfach, Um sich zu schützen, sollte man nicht warten, dass der Anrufer das Telefonat beendet, sondern selbst die Initiative ergreifen. Foto: dpa

Auch „Nein“ zu sagen ist erlaubt. Möchte man auf Fragen des Anrufers ungern antworten, ist es nicht schlimm, die Frage nicht zu beantworten und „Nein“ zu sagen. Foto: dpa

Haben Betrüger angerufen, sollte man die Polizei informieren, indem man die 110 wählt. Die Polizei im Kreis Borken bietet die Tipps auch als übersichtliche Infokarte zum Download an, die man ausgedruckt neben das Telefon legen kann. Foto: dpa

Was die Polizei rät

Die Polizei rät: Gehen Sie auf derartige Gespräche nicht ein. Egal wer anruft, geben Sie in keinem Fall persönliche Kontodaten preis. Melden Sie sich bei der für Sie zuständigen Polizeibehörde und bringen Sie die Sachverhalte zur Anzeige. Seien Sie besonders sensibel, wenn es um persönliche Daten geht.

Verlassen Sie sich nicht auf die Angaben im Display Ihres Telefons. Es ist leider möglich, eine falsche Telefonnummer zu übermitteln, dies machen sich die Betrüger immer wieder zu Nutze.