Hausärzten fehlt Astrazeneca

Philipp Lettau hat in seiner Altenberger Praxis in dieser Woche 120 Patienten mit dem Astrazeneca-Impfstoff gegen Corona geimpft. Das würde er in der kommenden Woche auch gerne tun, die meisten Termine hat er schon vergeben. Doch es fehlt Vakzin: 20 Dosen bekommt er zugeteilt, jetzt muss er Patienten wieder ausladen. „Ich fühle mich als Beteiligter der Impfkampagne nicht ernst genommen“, wettert der Allgemeinmediziner. Und damit ist er in guter Gesellschaft: Vielfach bekommen Ärzte für die kommende Woche nur 20 Prozent der bestellten Dosen.

Es scheint, als habe der gerne beschworene „Impf­turbo“ wegen unangepasster Geschwindigkeit die Kurve nicht gekriegt. Nach zwei Wochen, in denen Astra­zeneca kaum bestellt wurde, hat die Bundesregierung das Vakzin für alle freigegeben – ganz ohne Priorisierungskriterien. Das löste offenbar einen wahren Boom aus: „Es haben sich innerhalb weniger Stunden und Tage auf einmal mehrere Tausend Praxen mehr entschieden, Astrazeneca zu bestellen“, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag am Rande seines Besuchs im Impfzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Entscheidung, die Priorisierung aufzuheben, halte er nach wie vor für richtig, aber: „Dass es so viel mehr Nachfrage geben würde, haben wir so nicht erwartet.“

Erst Astrazeneca, dann Biontech: Wer bekommt wann welches Vakzin? 1/6 EMA-Gutachten zu Johnson & Johnson erwartet Nach Prüfung seltener Fälle von Hirnthrombosen will die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Dienstag (20. April) ihr Gutachten zum Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson vorlegen. Die Experten der Amsterdamer Behörde haben den Impfstoff erneut geprüft, nachdem in den USA sechs Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen aufgetreten waren. Johnson & Johnson hatte erst vor einer Woche mit der Lieferung seines Präparats in die EU-Staaten begonnen. Der Hersteller rief dazu auf, bis zur Klärung den Impfstoff nicht anzuwenden. Die EMA hatte aber erklärt, dass der Impfstoff uneingeschränkt eingesetzt werden könne . Die "Vorzüge des Impfstoffs, Covid-19 zu verhindern", seien höher zu bewerten seien als die Risiken von Nebenwirkungen. Vor einer Woche hatten die US-Behörden die Verabreichung des Impfstoffs ausgesetzt . In den USA wurden bisher rund 6,8 Millionen Personen damit geimpft. Foto: dpa

Zweitimpfung für Jüngere nicht mit Astrazeneca Klarheit für mehr als zwei Millionen Menschen unter 60 Jahren , die in Deutschland bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben: Sie sollen aufgrund des sehr geringen Tromboserisikos, das offenbar eher jüngere Patienten betrifft, bei der notwendigen Zweitimpfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Auf diese Empfehlung haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einstimmig geeinigt. Sie folgen damit dem Vorschlag der Ständigen Impfkommission (Stiko) von Anfang April . Bei den Beratungen sei klar geworden, dass die Zweitimpfung mit einem mRNA-Imfpstoff , also dem Präparat von Biontech/Pfizer oder Moderna, eine gute Basis sei, um die Menschen wirksam zu schützen, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek. Laut Bundesgesundheitsministerium haben in Deutschland aber bereits rund 2,2 Millionen Menschen unter 60 eine erste Impfung mit dem Präparat erhalten. Foto: diverse

Wie geht es mit den Jüngeren weiter? Sollten die sogenannten Vektorimpfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson für jüngere Personen unter 60 Jahren ungeeignet sein, droht ein Engpass: Dann steht bis Herbst nicht ausreichend mRNA-Impfstoff zur Verfügung. "Der deutschen Impfkampagne droht ein großes Problem, deswegen muss die Bundesregierung jetzt reagieren und sowohl mit Biontech als auch mit Curevac in neue Verhandlungen treten und mehr Impfdosen für Deutschland sichern", sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl. Foto: diverse

Astrazeneca für Über-60-Jährige Helmut Holtkamp (73) wird im Impfzentrum im Kreis Borken mit dem Impfstoff der Firma Astrazeneca geimpft: Menschen ab 60 Jahren können sich seit dem 3. April in Nordrhein-Westfalen einen Termin zur Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca vereinbaren. Hintergrund der Empfehlung für ältere Menschen sind Fälle von Hirnvenen-Thrombosen nach einer Impfung mit Astrazeneca. Experten vermuten, dass das sehr geringe Risiko vor allem jüngere Menschen betrifft. Bund und Länder hatten deshalb kürzlich beschlossen, dass in der Regel nur noch Menschen über 60 mit Astrazeneca geimpft werden sollen. Foto: Christopher Neundorf / dpa

Astrazeneca-Imfungen im März für Jüngere gestoppt Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen am 30.03.2021, dass das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch Menschen ab 60 gespritzt werden soll nachdem in Einzelfällen Trombosen nach der Impfung aufgetreten waren. Mit dem Mittel des britisch-schwedischen Herstellers schon einiges Hin und Her: zugelassen, dann eingeschränkt, wieder erweitert, ausgesetzt, wiederaufgenommen. Dabei geht es immer wieder um Auffälligkeiten mit Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, die vor allem bei jüngeren Frauen gemeldet wurden. Mitte März hatte die Bundesregierung alle Astrazeneca-Impfungen nach einer Empfehlung des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) ausgesetzt - wie mehrere andere Länder auch. Nach erneuten Prüfungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) gaben Bund und Länder nach vier Tagen Pause dann wieder grünes Licht - aber verbunden mit neuen Warnhinweisen für Ärzte und Patienten auf das Thrombose-Risiko. Foto: diverse

Ab Freitag Impfstart für 70- bis 80-Jährige Von Mittwoch (8 Uhr) an können in Nordrhein-Westfalen Menschen der Geburtsjahrgänge 1948 und 1949 also ab 73 Jahren Impftermine vereinbaren. Bei den Impfungen kommen je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller Biontech oder Moderna zum Einsatz. Wie bisher erfolgt die Terminvergabe auch für die nächsten Jahrgänge über die Terminbuchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). Foto: diverse

Bestellung am Dienstag

Immer dienstags bestellen Ärzte bei ihren Apotheken die Impfstoffe für die nächste Woche. Zuletzt gab es keine Beschränkung. Lettau etwa orderte 120 Dosen bei der Ludgerus-Apotheke in Altenberge – so viele seien in seiner Praxis pro Woche gut zu meistern. Die Apotheke bestellte – auch für andere Ärzte – 490 Dosen.

Enttäuschung am Mittwoch

„Am Mittwoch haben wir die Rückmeldung vom Großhändler bekommen, dass wir nur zehn bekommen“, erklärt Apothekerin Ingrid Wegner. „Bei dem Engagement der Ärzte hier hätten wir Altenberge schon dreimal durchgeimpft“, ist sie sicher – wenn es nur genügend Stoff gäbe.

Erklärung am Freitag

„Wir haben bei Astrazeneca und Johnson & Johnson leider bis heute sehr unzuverlässige Lieferzusagen“, bestätigt Spahn, der sich selbst am Nachmittag in Legden mit Astrazeneca impfen ließ. Nach Zahlen des Apothekerverbands West­falen- Lippe ging die Zahl der verfügbaren Dosen von 1,4 Millionen in der vergangenen Woche auf eine Million in der kommenden Woche zurück.

Gleichwohl: Die Infektionsrate sinkt weiter. Bundesweit unterschritt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag erstmals seit dem 20. März wieder die Schwelle von 100.