Warmer Biontech-Regen: Impfeinladung für Freunde

Überraschung im Impfzentrum in Dülmen: Dort ist am Samstag eine unvorhergesehene Lieferung von annähernd 1000 Biontech-Impfdosen angekommen und hat vor allem bei Begleitpersonen von regulären Impflingen „erst für Erstaunen und dann für Freude“ gesorgt, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) auf Anfrage berichtete. Um keinen Impfstoff vernichten zu müssen, seien die Mitarbeiter auch aufgefordert worden, Bekannte über den zusätzlichen Impfstoff zu informieren.

Am vergangenen Freitag sei eine erste Lieferung von rund 1000 Impfdosen in Dülmen angekommen. Das entspricht der Menge, die dort täglich verimpft werden. Am Samstag sei eine weitere große Lieferung außer der Reihe dazugekommen – zusätzlich zu übrig gebliebenen Impfdosen nach nicht wahrgenommenen Terminen. Alle Impfstoffe seien nur bis Montag um 12 Uhr haltbar gewesen.

Priorisierung aufgehoben

Da es am Wochenende schwierig sei, für solche Mengen Empfänger zu finden, hätten sich der Kreis Coesfeld und der Leiter des Impfzentrums entschlossen, Begleitpersonen und Freunde von Mitarbeitenden zu impfen. „Da es den Verantwortlichen klar war, dass insbesondere am langen Wochenende und der deshalb auch beschränkten Personalkapazitäten am Impfzentrum nicht genügend Impflinge der Priorität 2 und 3 zu erreichen sein würden, wurde beschlossen, die Priorisierung aufzuheben“, erklärt Andreas Daniel von der KVWL. Und: „Das ist nach den Vorgaben des Landes NRW statthaft.“

Die zusätzlich Eingeladenen hätten feste Termine im Impfzentrum bekommen, um diese Impfungen außer der Reihe bewältigen zu können. Behauptungen, dass deswegen am Sonntag Impflinge mit festem Termin abgewiesen worden seien, weist die KVWL zurück . „Am Sonntag sind in Dülmen ausschließlich Personen abgewiesen worden, die keinen gebuchten Termin vorweisen konnten.“ Und: Keine der zusätzlichen Impfdosen hätte vernichtet werde müssen.