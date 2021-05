Der Schwertransport führte zu einem Kanalhafen in Lüdinghausen. Dort soll das Gerät mittels zweier Kräne auf ein Schiff verladen und weitertransportiert werden - zunächst nach Rotterdam, dann nach China. Gebaut hat den Koloss eine Maschinenbaufirma aus Coesfeld. In China soll der Druckbehälter dann für die thermische Behandlung von Verbundwerkstoffen eingesetzt werden.

Zahlreiche Schaulustige standen in den Nächten bei dem Transport durchs Münsterland am Straßenrand und wollten den in Orange angemalten gewaltigen Behälter sehen.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-670423/2