Münsters Bürger dürfen diese Freiheiten schon ab dem heutigen Freitag genießen. Wenn alles nach Plan läuft, ist es in Telgte und im gesamten Kreis Warendorf ab dem Freitag kommender Woche ebenfalls soweit. Im Einzelhandel, der nicht Teil der sogenannten Grundversorgung ist, dürfte dann wieder ohne Coronatest und ohne Termin eingekauft werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Inzidenz kreisweit unter 50 bleibt. Dies war am Donnerstag mit 45,7 gegeben. „Die Inzidenz muss nun fünf Tage in Folge unter 50 bleiben. Das wäre nächste Woche Mittwoch. Wenn das der Fall ist, würden die neuen Regelungen zwei Tage später, also am Freitag (28. Mai) in Kraft treten“, erläutert Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer. Für die Gastronomie würde dann gelten, dass sie auch ihre Innenräume wieder öffnen dürfte. Eingelassen würden dann aber nur Gäste, die einen negativen Coronatest haben, der nicht älter als 48 Stunden ist, zwei Mal Geimpfte und Genesene.