Pfingsten lässt Camper-Herzen höher schlagen

Mit reichlich Abstand sitzen drei Paare im Kreis auf ihren Campingstühlen. Vor ihnen im Gras stehen Bierflaschen und Kaffeetassen, die Sektgläser in den Händen sind gut gefüllt. „Wir brauchen nicht viel Zeit: Wir stellen hin und sind da“, sagt Uwe Bergerforth und lacht in die Runde. Dass sie am Freitagmittag hier auf dem Campingplatz Münster sitzen würden, stand vor einer Woche noch nicht fest.

„Wir haben gehört, dass die Campingplätze aufgemacht haben, und in dem Moment hat meine Frau bereits den Hörer in der Hand gehabt und hier angerufen“, sagt Lothar Kluge. „Wir sind nur hier, weil eine andere Gruppe kurz vorher abgesagt hat.“

Campingplatz Münster ausgebucht

Nicht alle hatten so viel Glück wie die Reisegruppe vom Niederrhein. An diesem Pfingstwochenende ist der Campingplatz Münster ausgebucht. Für viele Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer ist es der erste Urlaub des Jahres. Sie haben das Freiheitsgefühl sehr vermisst.

„Als der Beschluss raus kam, dass wir öffnen dürfen, ab dem Moment stand das Telefon nicht mehr still“, sagt Mario Weller. Er betreibt den Campingplatz am Rande von Münster zusammen mit seinen Schwiegereltern und seiner Frau. Bereits seit vergangenem Samstag dürfen Touristen dort wieder übernachten. Doch jetzt zu Pfingsten wird es besonders voll. „Für die nächsten vier Wochen sind wir ausgebucht.“

Campingplatz Münster erlebt Ansturm 1/10 Nach monatelanger Zwangspause haben wieder geöffnete Campingplätze in Nordrhein-Westfalen über das Pfingstwochenende einen Ansturm erlebt. Foto: picture alliance/dpa | Guido Kirchner

„Die Gäste sind froh, trotz des ja eher schlechten Wetters rauszukommen“, versucht Leo Ingenlath, Präsident des Campingverbandes NRW, den Ansturm zu erklären. Foto: picture alliance/dpa | Guido Kirchner

Eine Gruppe aus Mönchengladbach sitzt unter einem Zelt auf dem Campingplatz Münster. Warum ausgerechnet hier? „Hauptsache raus. Und ehrlich: Wir wären überall hingefahren.“ Foto: picture alliance/dpa | Guido Kirchner

Rund 110 Wohnwagen erwarteten die Betreiber am Freitag. Um den Ansturm zu bewältigen, war jede Menge Vorbereitung gefragt. „Wir haben geputzt, den Biergarten hergerichtet, die Sanitäranlagen gereinigt“, erzählt Gertrud Kampert, die den Campingplatz zusammen mit ihrem Mann vor rund 30 Jahren aufgebaut hat. „Wir haben dafür gekämpft, dass wir wieder aufmachen dürfen, und jetzt sind wir ganz glücklich.“

Corona-Regeln beim Campen

Dass der Campingplatz wieder öffnen darf, liegt an der niedrigen Inzidenz in Münster. Am Montag registrierte das Landeszentrum Gesundheit für die Stadt nur elf neue Corona-Fälle. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag bei 18,1. Campingplätze in Nordrhein-Westfalen dürfen öffnen, wenn die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen in der Region unter 100 liegt.

Gertrud Kampert und ihre Familie hoffen sehr, dass die Zahlen auch niedrig bleiben. Dafür gelten auf dem Platz strenge Regeln. Wer hier Urlaub machen will, braucht einen aktuellen negativen Coronatest, muss vollständig geimpft oder genesen sein. Auch in den Sanitäranlagen sind einzelne Bereiche abgesperrt, um die Abstände einhalten zu können. Deshalb ist der Platz auch nur für Wohnwagen offen, die Zeltplätze sind gesperrt.

Die Öffnungsschritte in NRW 1/15 NRW lockert Corona-Maßnahmen Lichtblicke für Gastronomen, Hoteliers und Messe-Veranstalter in Nordrhein-Westfalen – ein Überblick, was mit der aktualisierten Coronaschutz-Verordnung ab dem 15. Mai gilt: Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN Ausgangsbeschränkungen fallen ab einer Inzidenz unter 100 , dann sind zusätzlich zum Treffen eines Hausstands mit einer weiteren Person auch wieder Treffen mit fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten plus Kindern bis 14 Jahre erlaubt. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 sind wieder Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten plus Kindern bis 14 Jahre erlaubt. Foto: IMAGO / Hanno Bode

FEIERN Private Veranstaltungen werden erst ab einer Inzidenz unter 50 erlaubt: im Außenbereich mit maximal 100 Personen, innen mit maximal 50 Personen jeweils mit negativem Testergebnis. Foto: IMAGO / Michael Kneffel

EINZELHANDEL Bei einer stabilen Inzidenz unter 100 dürfen alle Geschäfte öffnen - ohne Terminbuchung, aber nur für eine begrenzte Zahl getesteter Kunden. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 fällt die Testpflicht weg. Foto: Roland Weihrauch / dpa

GASTRONOMIE Eingeschränkte Öffnungen der Außengastronomie werden wieder erlaubt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner liegt. Dies traf am Mittwoch laut Pinkwart auf sieben Kreise in NRW zu. Voraussetzung sei eine verminderte Gästezahl. "Zugang haben Getestete, Geimpfte und Genesene." Innenbereiche dürften entsprechend ab einer Inzidenz unter 50 wieder geöffnet werden. Es gelten Abstandsregeln. Foto: Roland Weihrauch / dpa

HOTELS Für private Gäste dürfen Hotels unter Auflagen bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen - also, wenn der Wert in der Kommune an mindestens fünf Tagen darunter liegt. Die Erlaubnis ist aber auf maximal 60 Prozent der Hotelkapazitäten begrenzt, jedenfalls solange bis die Inzidenz unter 50 fällt. Foto: Caroline Seidel / dpa

CAMPING Auch Übernachtungen in Ferienwohnungen sowie auf Camping- und Wohnmobilplätzen werden bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene wieder möglich. Der ADAC rechnet mit einer noch stärkeren Nachfrage als 2020. Foto: Sören Stache / dpa

BILDUNG Für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität in Kitas, Schulen und Hochschulen strebt Laumann eine landeseinheitliche Lösung an. Sie soll greifen, wenn die Wocheninzidenz landesweit unter 100 liegt. Anfang kommender Woche werde es darüber Gespräche zwischen den Ministerien für Gesundheit, Kinder, Schule und Hochschulen geben. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

KULTUR In Regionen mit einer Wocheninzidenz unter 100 werden kulturelle Freiluft-Veranstaltungen mit bis zu 500 Gästen erlaubt. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist nach vorheriger Terminbuchung möglich. Zulässig ist in geschlossenen Räumen maximal ein Besucher pro 20 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 sind auch Konzerte und Aufführungen in Innenräumen wieder erlaubt, mit Tests und Mindestabstand. Foto: Guido Kirchner / dpa

FREIZEIT Bei einer Inzidenz unter 100 dürfen kleinere Außeneinrichtungen für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene öffnen, etwa Minigolf, Kletterparks, und Hochseilgärten. Freibäder dürfen für eine begrenzte Besucherzahl zum Sport zulassen; die Liegewiesen dürfen hingegen erst bei einer Inzidenz unter 50 genutzt werden. Foto: dpa

SPORT im Freien Bei einer Inzidenz unter 100 ist kontaktloser Sport im Freien mit bis zu 20 Personen erlaubt. Bei Kontaktsport im Freien ist die Zahl der Teilnehmer entsprechend der gültigen Kontaktbeschränkungen begrenzt. Also zunächst auf fünf Personen aus zwei Haushalten (oder einem Haushalt plus einer Person). Bei einer Inzidenz unter 50 kann Sport im Freien ohne Personenbegrenzung stattfinden. Foto: dpa

SPORT innen Bei einer Inzidenz unter 50 ist kontaktfreier Hallensport und Training in Fitnessstudios mit negativem Test und Kontaktnachverfolgung wieder erlaubt. Für den überdachten Kontaktsport bleibt es zunächst dabei, dass die allgemeinen Kontaktbeschränkungen ihre Gültigkeit behalten – sprich: dass Gruppen von maximal zehn Sportlern und Sportlerinnen aus höchstens drei Familien zusammen aktiv werden dürfen. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre werden hier nicht mitgezählt. Foto: dpa

REISEN IN DIE NIEDERLANDE Eine neue Einreiseverordnung des Bundes sehe vor, dass Reisende, die länger als 48 Stunden in den Niederlanden gewesen seien , fünf Tage in Quarantäne müssten, erklärte Laumann. Jeder, der sich jetzt länger als 48 Stunden in den Niederlanden aufhalte und nicht zu den Grenzpendlern gehöre, müsse davon ausgehen, dass die neue Regelung gelte. Erst am fünften Tag könnten sich die Betroffenen frei testen lassen. Die bisherige nordrhein-westfälische Regelung, dass Reisende sich direkt nach der Rückkehr frei testen lassen konnten, gelte nicht mehr . Foto: Sina Schuldt / dpa

MESSEN UND KONGRESSE Als erstes Bundesland eröffne NRW auch Messen wieder eine Perspektive, betonte Pinkwart. Messen werden mit beschränkter Besucherzahl und nach demselben Flächen-Schlüssel vom vergangenen September erlaubt, wenn die Inzidenz unter 50 liegt. Für Kongresse und Tagungen sollen die gleichen Regeln gelten. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

IMPFEN Seit dem 6. Mai können in Nordrhein-Westfalen bestimmte Teile der Prioritätsgruppe 3 Termine in den Impfzentren vereinbaren. Der Impfstoff von Astrazeneca darf in Arztpraxen jedem Impfwilligen gespritzt werden. Ab dem 7. Juni werden in NRW auch die anderen Impfstoffe freigegeben. Foto: Swen Pförtner / dpa

„Im Zelt hat man keine Möglichkeit, sich zu waschen“, erklärt Weller. „Die Gäste müssten dann ständig die Anlagen auf dem Platz nutzen und dann wäre es dort einfach zu voll.“ Auch für genügend Schnelltests hat die Familie gesorgt: Am Freitag können sich die Besucher direkt auf dem Parkplatz vor dem Campingplatz auf das Coronavirus testen lassen. „Das nehmen auch viele Gäste wahr“, sagt Weller.

Sicherheitsgefühl durch Testpflicht

Für viele ist der Test die Eintrittskarte, um endlich wieder Urlaub machen zu dürfen. „Wenn man in einer Gemeinschaft ist und alle sind geimpft oder getestet, fühlt man sich sehr sicher“, sagt einer der Gäste, der gerade an einem Vorzelt zu seinem Wohnwagen Spannseile in den Boden hämmert. „Dieses Jahr habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass es klappt“, sagt ein Camper ein paar Meter weiter.

Gegen Freitagmittag füllt sich der Platz stetig. Während andere noch rangieren, aufbauen und ausladen, hat es sich eine Gruppe aus Mönchengladbach bereits zwischen drei Wohnwagen unter einem Zelt gemütlich gemacht. Auf dem Tisch vor ihnen sind Kaffeetassen, Teewurst und Brötchen ausgebreitet. Auch Hund Dusty hat Schutz vor dem Wind gesucht und einen eigenen Stuhl am Tisch bekommen. Ab und an darf er von der Wurst vor ihm naschen. Die Menschen sind froh, hier zu sein. „Während wir sonst fünf Mal im Jahr in den Urlaub fahren, sind wir jetzt schon für das eine Mal dankbar“, sagt eine von ihnen.

So geht es auch der Gruppe vom Niederrhein. Endlich raus aus dem Corona-Alltag und wieder Freizeit mit Freunden genießen, das haben sie hier vermisst. „Teilweise haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen“, sagt Lothar Kluge. Auch Wind und Regen störe sie dieses Pfingstwochenende nicht, schließlich seien sie Camper. „Hauptsache raus. Und ehrlich: Wir wären überall hingefahren.“