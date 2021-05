Am Sonntagabend haben unbekannte Täter auf dem Geländer der ehemaligen Hammersen-Spinnerei an der Klever Straße in Bocholt „eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt“. Das berichtete die Polizei am Montag. Bei Eintreffen der Polizisten seien viele Anwohner auf der Straße gewesen, die durch lauten Knall aufmerksam geworden waren.

Der oder die Täter hätten „vermutlich mit einem Polenböller“ einen Betonfuß beschädigt, teilte die Polizei weiter mit. Durch die umherfliegenden Splitter sei ein Auto beschädigt worden.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt (02871-2990).