On-Demand-Verkehr für Gronau startet am 1. Juni

Grona -

Mit dem G(ronau)-Mobil startet am 1. Juni ein innovatives Nahverkehrsangebot: der „On-Demand“-Verkehr, also Verkehr auf Nachfrage. Per App oder Telefon lassen sich künftig barrierefreie Fahrzeuge zu 130 Haltestellen im Stadtgebiet bestellen