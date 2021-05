„In beiderseitigem Einvernehmen“ hat sich die Modekette Takko überraschend nach sechs Wochen vom neue Geschäftsführer Markus Rech getrennt. Details nannten die Telgter auf Anfrage nicht.

Erneut springt Karl-Heinz Holland als Interimschef ein. Holland hatte schon nach dem Ausscheiden von Alexander Mattschull zu Jahresbeginn die Geschicke des Textilfilialisten vorübergehend geleitet. „Karl-Heinz ist mit den Details des Unternehmens sehr gut vertraut. Wir freuen uns daher sehr, dass er neben seiner Rolle als Beiratsvorsitzender ab sofort in der operativen Geschäftsführung unterstützt sowie Takko Fashion als Geschäftsführer zur Verfügung steht“, erklärte Tom Hall vom Eigentümer Apax Partners.

Auch Takkos Finanzchefs Ernst de Kuiper, der seit Anfang des Jahres interimistisch tätig war, scheide planmäßig aus dem Unternehmen aus, berichtete der Mode-Discounter weiter.

Erst im März hatte Takko die durch die pandemiebedingt erzwungenen Ladenschließungen entstandenen Finanzierungsprobleme gelöst. Dem Unternehmen waren damals durch Verhandlungen mit Banken, Investoren und Eigentümern zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von über 54 Millionen € zugeflossen. „Der Kredit ermöglicht es uns, kurzfristig unsere operativen Kosten zu decken und den Fortbestand unseres kerngesunden Unternehmens zu sichern“, hatte Holland im März gesagt. Der lange Lockdown hatte die Telgter Modekette mit seinen mehr als 1900 Filialen in 17 Ländern und insgesamt fast 18 000 Mitarbeitern in Bedrängnis gebracht.