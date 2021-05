Schluss mit Dauerregen und kühlen Temperaturen! Während das Münsterland noch am Freitag einen Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten Schauern zu erwarten hat, klettern die Temperaturen am Wochenende über die 20-Grad-Marke und es bleibt auch trocken, prognostiziert Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor. Während am Samstag noch einige Wolken zu sehen sein werden, werde der Sonntag überwiegend sonnig bei bis zu 22 Grad.

Mit Tief „Nathan“ verabschiede sich gerade das letzte einer ganzen Reihe von Tiefs, die kühle und feuchte Luft vom Atlantik in unsere Region gebracht haben. Stattdessen ströme nun wärmere Luft von Osten zu uns.

Sommerliche Temperaturen in der nächsten Woche

Bis Mitte nächster Woche, so prognostiziert Schmidt, werden die Temperaturen von Tag zu Tag um je etwa ein Grad ansteigen, so dass dann am Mittwoch oder Donnerstag sommerliche 25 Grad erreicht werden.

Das Gute an der Entwicklung: Anders als etwa am Muttertag, als es sehr schnell warm wurde und sich dann wieder rasch abkühlte, sehe es nun so aus, als blieben uns die warmen Temperaturen länger erhalten. „Es deutet sich an, dass so bald keine Abkühlung kommt“, wirft Schmidt einen Blick in die Zukunft. Wie genau sich das Wetter ab Mitte nächster Woche entwickele, sei aber noch unklar.

Möglicherweise komme dann Luft aus dem südwestlichen Mittelmeerraum zu uns. Dann könnten die Temperaturen sogar noch weiter ansteigen.