Zwei Frauen aus Ascheberg, 32 und 26 Jahre alt, sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der B 54 (Münsterstraße) verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Auf ihr Auto, das an der Aldi-Zufahrt gestoppt hatte, war eine 22-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw aufgefahren. Durch die Wucht prallte das stehende noch auf ein geparktes Auto, so dass an drei Pkws laut Polizei ein Sachschaden von 20 000 Euro entstand. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Straße war rund zwei Stunden gesperrt.