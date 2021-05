Was können Schulen tun?

Als vor einigen Wochen wütende Demonstranten vor Synagogen Flaggen verbrannten, rückte das Thema Antisemitismus in der Vordergrund – mal wieder. Doch es ist in der Fachwelt mittlerweile längst bekannt, dass Antisemitismus – ob von Muslimen, ob von rechts und links – im ganz normalen Alltag oft ganz unbeobachtet um sich greift. 76 Jahre nach der Shoah gehört „Du Jude!“ zu den häufigsten Beleidigungen auf deutschen Schulhöfen, stellt Professorin Julia Bernstein fest. Schulen seien gefordert – als Ort der politischen Bildung, aber auch als Ort, wo Jüdinnen und Juden besonders oft zum Gegenstand von Anfeindungen werden. Das Problem: Im Alltag sprechen die Opfer kaum darüber – auch um nicht weiter anzuecken. Vieles bleibt zudem unsichtbar, weil die Vorfälle und Beschimpfungen nicht ernst genommen, ignoriert und bagatellisiert werden.

Hier hat Julia Bernstein mit einer aktuellen Studie Licht ins Dunkel gebracht. Zum ersten Mal überhaupt wurde dabei beim Thema Antisemitismus der Fokus auf jüdische Betroffene und Lehrkräfte gelegt. Ergebnis: Sie sehen antisemi­tische Anfeindungen als großes Problem, besonders seine aktuelle Ausprägung als israelbezogener Hass, „der als eine mächtige Kulisse vorhanden ist“, wie Bernstein im Gespräch mit unserer Zeitung darlegt. Das passiere tagtäglich und in fast allen Schularten – nicht nur an Brennpunkten. Eine erschwerte Ausgangssituation der Opfer, um Teil dieser Gesellschaft zu sein. „In der Folge sind viele Schulen zu Orten geworden, an denen Antisemitismus nicht angemessen entgegengewirkt wird“, erklärt die Professorin aus Frankfurt.

„Gravierende Defizite“ bei Lehrkräften

Um einzelne Problemschwerpunkte besser beleuchten zu können, legt Bernstein den Fokus auf drei zentrale Bereiche: Israelbezogener Antisemitismus, Antisemitismus und Rassismus sowie Nazisymbolik und eine vom Nationalsozialismus geprägte Rhetorik. „In allen drei Bereichen haben wir festgestellt, dass Lehrkräfte gravierende Defizite im Umgang mit dem von den Schülerinnen und Schülern ausgehenden Antisemitismus aufweisen, zum Teil gar selbst antisemitisch argumentieren und handeln“, berichtet Bernstein. Wenn auch oft nicht mit Absicht, sondern aufgrund von Defiziten in der Ausbildung. „Echos aus der Nazizeit“ nennt die Wissenschaftlerin das Problem. Hitlergruß, Hakenkreuze, Witze über den Holocaust finden sich nicht nur bei Neonazis. „Bei der Analyse, wie Lehrkräfte damit umgehen, fallen eine emotionale Distanz zum Holocaust, die Sehnsucht nach positiven kollektiven deutschen Identitäten, eine Schlussstrichmentalität sowie verschiedene Abwehrmechanismen auf.“

„Juden kennen die Szenarien“, erklärt Bernstein. Den Anti­semitismus gebe es seit 2000 Jahren. Doch in Deutschland werde er von ihnen als besonders schmerzhaft empfunden. „Jede Reproduktion von Verschwörungsmythen oder sprachlichen Symbolen der Nazizeit bringen für Jüdinnen und Juden etwas ins Schwingen, was als die ewige Kontinuität des Antisemitismus gedacht wird.“ Da erscheine es dann reichlich merkwürdig, wenn hierzulande bei nichtjüdischen Deutschen das Auftreten von Antisemitismus überrasche, weil er als überwunden gelte. Das Problem: „Für viele Lehrkräfte besteht die größte Schwierigkeit und Unsicherheit darin, zwischen als Kritik vorgetragenem Antisemitismus und fundierter, reflektierter Kritik an konkreten politischen Akteuren zu unterscheiden.“ Mehr noch: Sie reagierten oft gar nicht auf Grenzüberschreitungen. „Sie fassen gerade israelbezogenen Antisemitismus als legitime Form der Wut auf oder als bloße Ent­gleisung.“ Das Ergebnis in der Wahrnehmung der Schüler: Israelbezogener Antisemitismus werde sozial nicht geächtet – ein gesellschaftliches Problem, das in der Schule lediglich wie unter einem Brennglas sichtbar wird.

Was ist israelbezogener Antisemitismus?

Hier wird das antisemitische Ressentiment auf den jüdischen Staat gerichtet, die tradierten Feindbilder und Legenden werden auf ihn übertragen. Das sei besonders klar zu erkennen, wenn in der antisemitischen Welt der Nahostkonflikt zum Fluchtpunkt entsprechender Projektionen werde. Die Ressentiments lassen sich mit dem so­genannten 3D-Test für Antisemitismus von Natan Sharansky (Dämonisierung, Delegitimierung und Doppelstandards) erkennen. So wird das, wofür einst Juden dämonisiert wurden, heutzutage dem jüdischen Staat zum Vorwurf gemacht, um ihm das Recht zur nationalen Selbstbestimmung und vor­ ­allem die demokratische Grundlage abzusprechen. Eine weitere Dämonisierungsstrategie basiert auf der Gleich­setzung Israels mit dem Nationalsozialismus bzw. dem Vergleich der Palästinenser mit den Juden als Opfer des Holocaust. Dem jüdischen Staat wird in diesem Zusammenhang etwa vorgeworfen, sich so zu verhalten wie die National­sozialisten und einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen. „Die mit dieser Dämonisierung zum Ausdruck kommende Relativierung des Holocaust erfüllt somit eine weitere Funktion: die der Schuld- und Erinnerungsabwehr“, so Bernstein. Die zugrunde liegenden Wahrnehmungsmuster basierten zudem oft auf „doppelten Standards“ für Israel. Der Staat wird für Handlungen kritisiert, andere Staaten für die gleichen Handlungen aber nicht.

Eine besonders häufige Form des Antisemitismus: Jüdische Kinder und Jugendliche werden ungeachtet ihrer Staats­bürgerschaft als Repräsentanten Israels wahrgenommen und vor diesem Hintergrund angefeindet. „Sinnfällig wird dieses Moment zum Beispiel an dem Vorwurf an eine jüdische Schülerin im Verweis auf Geschehnisse in Israel: ‚Was macht Ihr denn da unten?‘“, so Bernstein. Auch Lehrkräfte würden Jüdinnen und Juden bei der Thematisierung des Nahostkonflikts zeitweilig als „Repräsentanten des jüdischen Staats“ wahrnehmen. Sie würden deshalb nicht selten mit der Erwartung konfrontiert, als Experten über ein gefestigtes Wissen darüber zu verfügen oder sich von Israel zu distanzieren. Fazit: Dort, wo ­„Israelkritik“ einem „zwanghaften Verlangen“ folge, für Entlastung zu sorgen, erhalte sie oft einen obsessiven Charakter.

Wie mit israelbezogenem Antisemitismus umgehen?

Die Studie von Bernstein belegt: Aus Unsicherheit nehmen viele Lehrkräfte den mit dem israelbezogenen Antisemitismus verbundenen Anspruch, lediglich Kritik zu äußern, hin. „Hier muss die Analyse klar sein: Ein möglicher anti­semitischer Gehalt einer Äußerung kann nicht von der Intention des Sprechers abhängig gemacht werden“, sagt sie dazu. Eine Äußerung sei antisemitisch oder nicht, wenn diese Juden und Jüdinnen verletzt – unabhängig davon, wie diese intendiert gewesen ist. „Ich denke es ist richtig, die Thematisierung des Nahostkonflikts zu meiden, wenn man die Verletzungen und antisemitische Gefahr nicht mitbedenkt und sich mit den Feinheiten des Konflikts nicht auskennt.“ Besser wäre es dann, einen Nahostkonfliktexperten in die Schule einzu­laden. Um Beschimpfungen von jüdischen Schülern entgegenzutreten, brauche es aber kein Studium des Nahen Ostens. „Es reichen Empathie und der Verweis auf die Hausordnung, in der stehen muss, dass die Nutzung einer Ethnie, Herkunft oder Religion als Schimpfwort in der Schulgemeinschaft streng verboten ist.“ Denn die Schule müsse in der ersten ­Linie die Opfer der antisemitischen Gewalt beschützen – und alle Jugendliche aufklären.