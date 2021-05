Gegen einen 2007 verstorbenen Priester, der seit 1958 in Rheine und seit 1963 Pfarrer der ehemaligen Pfarrei St. Konrad in Rheine-Gellendorf war, steht der Vorwurf grenzverletzenden sexualisierten Verhaltens im Raum, heißt es in einer Mitteilung des Bistums Münster.

Ein Betroffener hat sich über die Historikerkommission der Universität Münster, die den Umgang mit Missbrauchsfällen im Bistum Münster untersucht, an Peter Frings als Interventionsbeauftragten des Bistums gewandt.

Vorfall aus den 60er Jahren

Der Vorwurf ist am 28. Mai in St. Konrad, das heute zur Pfarrei St. Antonius Rheine gehört, im Rahmen eines Gottesdienst öffentlich bekannt gemacht worden. Zuvor waren das Seelsorgeteam der Pfarrei sowie Pfarreirat und Kirchenvorstand informiert worden. Dieses Vorgehen und auch die Informationen, die öffentlich gemacht wurden, hatte das Bistum Münster im Vorfeld mit dem Betroffenen abgestimmt.

Der Vorwurf bezieht sich auf einen Vorfall in den 1960er-Jahren. Nach Angaben des Betroffenen hat dieser Jahre später von weiteren Grenzüberschreitungen erfahren, die der Beschuldigte gegenüber weiteren Betroffenen begangen haben soll. Bislang ist dem Bistums Münster nur der genannte Betroffene bekannt.

Wer möglicherweise weitergehende Hinweise geben möchte, so heißt es in der Bistums-Mittelung weiter, kann sich an die Ansprechpersonen des Bistums Münster für Fälle sexuellen Missbrauchs wenden.