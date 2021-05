Abschied von der Freiheit

Die Zivilisation fängt mit Walzer an: Aus den Boxen klingt „Neue Wiener Ländler, Op. 1“, während die einjährigen Hengste hinter dem Gatter in Dülmen im Kreis traben. Am Freitag haben sie die Fänger aus der 400 Pferde großen Herde im Merfelder Bruch geholt, am Samstagvormittag haben sie ihre neuen Besitzer ersteigert, am Nachmittag hat für die Hengste ein neues Leben angefangen. Wildlinge waren sie da eigentlich schon nicht mehr.

Katharina Löcken aus Rheine hat gerade 1300 Euro für einen aufrechten Kerl mit braunem Fell und dem für die Wildpferde in Dülmen typischen Aalstrich auf dem Rücken ausgegeben, der Anfang eines gemeinsamen Abenteuers, wie die 23-Jährige den Kauf nennt. Die Voraussetzungen sind gut: Auf dem Hof ihrer Eltern entsteht gerade ein Pferdeparadies, in dem schon zwei weitere Wallache und eine Stute Zuhause sind. Der Dülmener soll vielleicht mal eine Kutsche ziehen und Zirkustricks lernen. Und wenn Katharina Löcken in drei oder vier Jahren ein Kind bekommen sollte, wäre so ein Wildpferd doch genau das richtige. „Es ist alles vorbereitet“, sagt sie. Hätte ein anderer Bieter auch Interesse gehabt, hätte sie noch genug Euro gespart, um mithalten zu können.

Trennung der jungen Tiere ist nötig

Bis so ein Wildpferd ein geeignetes Reitpferd für Kinder ist, muss es viel lernen. In ihrem alten Leben ist es bislang schon viel um Hierarchien gegangen. In Zukunft wird es noch mehr darum gehen, wo in der Rangfolge in ihrer neuen Familie sie stehen. Auktionator Volker Raulf jedenfalls wünschte den neuen Besitzern, dass sie ihrem neuen Besitz schnell verklickern, wer das Sagen hat. Wenn ihnen das gelingt, versprach er ihnen „einen tollen Freund fürs Leben“, wenn nicht, ein Alpha-Tier, „das nur rumkloppt“. Die Trennung der jungen Tiere ist nötig, weil sie sonst das Gefüge in der 400 Tiere großen Herde unter anderem durch Territorialkämpfe durcheinanderbringen würden.

Kauf nach völlig unterschiedlichen Kriterien

Die Kriterien, nach denen die 46 Käufer auf die 42 Tiere bieten, sind unterschiedlich. Josef Schnermann (56), selbst 35 Jahre aktiv beim Wildfang dabei und Besitzer von zwei 25- und 26-jährigen Dülmener Wildpferden, vermutet zwar auch Bieter, die vor allem danach auswählen, wie „süß“ die jungen Hengste sind, aber vor allem Kenner, die prüfen, wie die jungen Pferde ihre Beine nach vorne werfen, wie das „Gebäude“ zusammenpasst, wie temperamentvoll sie sind und ob er Rücken lang genug ist, damit irgendwann auch mal ein Sattel draufpasst.

Weil Corona zum zweiten Mal in Folge den traditionellen Wildpferdefang verhindert, bei dem 15.000 Zuschauer den Fang der jungen Hengste mit einen Augen verfolgen können, den vibrierenden Boden in den Fußsohlen spüren, wenn die Herde in die Arena stürmt und die Bieter beim Kauf der Pferde anfeuern, ist eine Versteigerung wie die am Samstagvormittag ein eher jämmerlicher Ersatz. Oberförsterin Friederike Rövekamp jedenfalls stellt nach der Veranstaltung bedauernd fest, dass das sonst übliche Feuer und die Begeisterung fehlte. Das zeigte sich zum Beispiel daran, dass fünf Pferde zunächst überhaupt keinen Interessenten fanden und erst in einer zweiten Runde für zum Teil nur 250 Euro über den Tisch gingen. Selbst die Ermunterung von Auktionator Volker Raulfs, mal zu überlegen, wie viel Sprit allein die Anfahrt mit dem Hänger gekostet haben könnte, änderte daran nichts. Da hätte die Anfeuerung von neugierigen, nicht Abstand haltenden Zuschauern vermutlich mehr Umsatz gebracht.