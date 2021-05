Ungewöhnlicher Unfall in Borken: Ein Anwohner hat am Samstagnachmittag beobachtet, wie ein Hund aus einem vorbeifahrenden Auto gesprungen und davongelaufen ist. Das Auto war laut einer Mitteilung der Polizei um 13.40 Uhr auf dem Dülmener Weg stadtauswärts unterwegs und kam von der Fahrbahn ab, nachdem der Hund herausgesprungen war. Der Wagen "streifte einen Baum und drehte sich beim Kontakt mit einer Hecke mehrfach", heißt es in der Mitteilung.

Fahrerin und Beifahrerin stiegen nach Angaben des Anwohners aus, rannten dem Hund in Richtung Friedhof hinterher und kehrten dann zum Unfallort zurück. Der Augenzeuge verständigte über den Notruf die Rettungskräfte. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften zum Borkener Krankenhaus gebracht.

Zweifel an den Aussagen der Frauen

Gegenüber den Polizeibeamten gab die 46-jährige Fahrerin aus Heiden an, dass die Beifahrerin den Wagen gefahren habe. Auch die 61-jährige Beifahrerin und Fahrzeughalterin aus Bocholt gab gegenüber den unfallaufnehmenden Beamten an, dass sie selbst gefahren sei. "Das Spurenbild im Fahrzeug und die Art und Lage der Verletzungen ließen erhebliche Zweifel an den Aussagen der beiden Frauen aufkommen", heißt es in der Mitteilung.

Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und ordneten eine Blutprobe an. Sie hatten den Verdacht, dass die Frau aus Heiden unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Arzt entnahm ihr zum Nachweis im Krankenhaus die Blutprobe. Der Wagen war stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.