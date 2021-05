Neuer Hype um grüne Oasen

Eine grüne Oase mitten in der Stadt ist begehrt wie nie. Gerade in großen Metropolen wie Berlin lechzen viele nach einem Ort der Ruhe und einem kleinen Stück Natur. Die Wartelisten sind lang. Auch in Ahlen nimmt die Nachfrage nach einem eigenen Garten stark zu. Eine Folge der Corona-Pandemie.

Keile „Leerstände“ mehr

„Freie Gärten sind schneller wieder weg als man gucken kann“, bestätigt Susanne Mende, Kassiererin des Kleingärtnervereins Nordwest, die gewachsene Sehnsucht. Das war mal anders. Im Jahr 2011, als Mende in einer der vier Anlagen des Vereins – Wersetal-Ost, Wersetal-West, Suerwiese und Olfekamp – einen Kleingarten suchte, hatte sie noch fast die freie Auswahl. „Es waren viele Gärten frei“, erinnert sie sich an „Leerstände“ bei den 110 Gärten. Ein Befund, der heute keineswegs mehr zutrifft. Denn der Trend ist klar: Ab ins Grüne – in den Schrebergarten. Natur pur! Die grünen Rückzugsorte boomen immer mehr. Kleine Gärten, großer Ansturm.

Die Gründe dafür? Vielfältig. Unsere Redaktion unternahm eine Stippvisite durch einige Gärten des KGV Nordwest und fragte nach, was den Mitgliedern ihr Kleingarten eigentlich bedeutet. In der Anlage Wersetal-Ost sind echte Kleingärtner-Urgesteine anzutreffen. Seit 41 Jahren haben Brigitte und Jürgen Paschertz dort ihre Parzelle. Geht man durchs Eingangstor, öffnet sich eine eigene kleine Welt aus Rasen, Blumenbeeten und Anbauflächen für Gemüse. Mittendrin ackert Jürgen Paschertz. Sein Kleingarten ist für ihn „der zweite Hausarzt“, sagt er. Hier sei es möglich, sich körperlich zu betätigen und dadurch fit zu bleiben. Zudem: Im Schrebergarten könne man seine Kreativität voll ausleben und vom Job entspannen. „Ich war beruflich früher viel unterwegs“, blickt Paschertz zurück. Ging es nach einer stressigen Arbeitswoche in den Garten, sei er „abends ein neuer Mensch“ gewesen. So entwickelte sich die Leidenschaft für sein kleines Paradies, das er auch heute mit 73 Jahren noch in Schuss hält. Als „Herrin der Beete“ sorgt seine Frau Brigitte dafür, dass immer etwas wächst: Erdbeeren, Knoblauch, Sellerie oder auch italienische Kräuter – auch der Anbau steht im Mittelpunkt.

Ein paar Gärten weiter verbringt Thomas Solteck viel Zeit an der frischen Luft. Er ist einer der wenigen Glücklichen, die vor Kurzem einen Kleingarten übernehmen konnten. Gut gelaunt beseitigt der Neu-Gärtner Unkraut neben seiner Parzelle. „Ich wollte unbedingt einen Garten haben“, betont er. Im August 2020 bekam Solteck dann die Chance und ergriff sie. Eine richtige Entscheidung. „Ich würde den Garten unter keinen Umständen wieder abgeben“, legt er sich fest und lobt die gute Nachbarschaft und das Miteinander in der Anlage.

Geht man über die Wersebrücke in die Anlage Wersetal-West trifft man auf Magdalena Schulz, die zwischen vielen alten Apfelbäumen steht und gerade ihre Parzelle auf Vordermann bringt: „Keine Chance dem Unkraut“ lautet hier das Motto. „Ich bin immer an der frischen Luft und habe Bewegung“, freut sie sich. Ihren Garten hat sie vor 20 Jahren von den eigenen Eltern übernommen und seit der Corona-Pandemie noch mehr wertschätzen gelernt. Trotz aller Beschränkungen bliebt er als Refugium immer erhalten.

Und das ist wohl auch der Grund dafür, dass die Gärten vor allem bei jungen Familien immer mehr auf Interesse stoßen. „Es gehen viele Leute durch die Anlage und fragen, ob man den Garten verkauft“, hat Linda Thier seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 beobachtet. Insbesondere junge Familien mit Kindern hätten den großen Wunsch nach einem Kleingarten. Zumindest der von Linda Thier steht nicht zur Abgabe. „Er ist für mich der Ersatz für einen Garten zu Hause“, sagt Thier, zu deren Wohnung kein eigener Garten gehört. Hier kann sie entspannen, einen eigenen Teich genießen und bei der Arbeit abschalten.

„Ruhe und Kameradschaft“, dieser Zweiklang ist es für den zweiten Vorsitzenden des KGV Nordwest, Dieter Langer, der das Vereinsleben ausmacht. „Ich will meinen Garten nicht mehr missen“, sagt Langer, der seit 1989 Vereinsmitglied ist.