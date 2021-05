Ufa will Absturz verfilmen – Rechtsstreit zieht sich hin

Die Filmproduktionsfirma Ufa plant gemeinsam mit Spiegel TV einen dokumentarischen Film über den Germanwings-Flugzeugabsturz in den französischen Alpen. Bei dem Unglück vor sechs Jahren kamen 150 Menschen ums Leben – darunter 16 Schüler und zwei Lehrerinnen aus Haltern am See. Das Filmprojekt befinde sich in der Entwicklungsphase, teilte die Ufa mit. Einzelheiten wie einen möglichen Sendetermin wollte das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung noch nicht nennen.

Unterdessen zieht sich der Rechtsstreit um ein höheres Schmerzensgeld zwischen den Hinterbliebenen und der Lufthansa weiter hin. Eigentlich war für diesen Dienstag eine mündliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamm angesetzt. Vor allem wegen der Corona-Pandemie und der zu erwartenden großen Zahl an Teilnehmern sei der Termin aufgehoben worden, sagte ein OLG-Sprecher. Jetzt werde mit beiden Parteien geklärt, ob das Ganze im schriftlichen Verfahren geklärt werden könne oder ein neuer Termin angesetzt werde.

Hinterbliebene wollen mündliche Verhandlung

„Wir werden mit einem schriftlichen Verfahren nicht einverstanden sein“, kündigt bereits Kläger-Anwalt Elmar Giemulla an, der acht Mandanten aus Haltern vertritt. Denn die Hinterbliebenen legten Wert auf eine persönliche Teilnahme an einer Verhandlung. Giemulla rechnet damit, dass das Gericht im August oder September mündlich verhandelt – und zwar aufgrund des großen öffentlichen Interesses in Räumen außerhalb des Gerichts.

Im März 2015 hatte der psychisch kranke Co-Pilot Andreas Lubitsch die Germanwings-Maschine absichtlich in den Sinkflug gebracht. 25 Hinterbliebene verklagten die Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa und deren Flugschule in den USA. Sie fordern eine Erhöhung des bereits gezahlten Schmerzensgeldes von 10.000 Euro auf 40.000 Euro sowie eine Verdopplung des vererbbaren Schmerzensgeldes von 25 000 auf 50 000 Euro. Das Landgericht Essen wies die Klage aber ab. Die Begründung: Die Lufthansa sei der falsche Adressat der Klage. Vielmehr war nach Auffassung des Gerichts nicht die Lufthansa, sondern das Luftfahrtbundesamt für die medizinische Überwachungspflicht und die Tauglichkeitsuntersuchung des Piloten verantwortlich.

Die Kläger legten Berufung ein. Nun muss das OLG Hamm entscheiden, ob es das erstinstanzliche Urteil aufhebt und das Verfahren an das Landgericht Essen zurückweist. Die Entscheidung habe „in jedem Fall Signalwirkung“, meint Giemulla. Denn auch das Landgericht Frankfurt hat noch nicht über die Schmerzensgeld-Ansprüche von weiteren 165 Angehörigen entschieden.