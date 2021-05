Grüner Wasserstoff zählt zu den klimafreundlichen Energiequellen der Zukunft. Das hat auch die Bundesregierung erkannt und setzt auf eine nationale Wasserstoffstrategie. Das Bundeswirtschafts- und das Bundesverkehrsministerium haben jetzt 62 Wasserstoff-Großprojekte ausgewählt, die eine staatliche Förderung erfahren – und das Münsterland ist mit von der Partie: Von Lingen im Emsland bis nach Gelsenkirchen und von der niederländischen Grenze bis nach Salzgitter sollen Erzeugung, Transport, Speicherung und industrielle Abnahme von grünem Wasserstoff unter dem Dach eines Gesamtprojektes verbunden werden. Und Vater Staat hilft nun dieser Initiative von sieben Unternehmen mit erheblichen Fördergeldern.

„Wir wollen bei Wasserstofftechnologien die Nummer eins in der Welt werden, dafür bündeln wir unsere Kräfte in Europa und stoßen durch das gemeinsame Wasserstoffprojekt massive Investitionen in diese Zukunftstechnologie an. Das sichert Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze“, erklärte Bundeswirtschaftsminister Altmaier bei der Bekanntgabe der 62 Förderprojekte.

Erzeugung, Transport und Nutzung

Ein Konsortium aus sieben Unternehmen aus der Initiative GET H2 will eine grenzüberschreitende Infrastruktur für Wasserstoff aufbauen – angefangen bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff über den Transport bis hin zur industriellen Nutzung. Für dieses Projekt haben die Unternehmen BP, Evonik, Nowega, OGE, RWE, Salzgitter Flachstahl und Thyssengas die Förderung im Rahmen des europäischen IPCEI-Programms beantragt. Mit Erfolg. Durch den Einsatz des grünen Wasserstoffs in Raffinerien, in der Stahlproduktion und für weitere indus­trielle Nutzung sollen mit dem Gesamtprojekt bis 2030 CO2-Emissionen von bis zu 16 Millionen Tonnen vermieden werden.

In Lingen im Emsland erzeugt RWE über eine Elek­trolyse grünen Wasserstoff. Ab 2024 wird damit die BP-Raffinerie in Gelsenkirchen versorgt. Der Transport erfolgt größtenteils über bestehende Leitungen des Gasnetzes, die auf Wasserstoff-Transport umgestellt werden. 2025 ist die Erweiterung des Netzes bis zur niederländischen Grenze geplant, 2026 soll durch RWE ein Kavernenspeicher in Gronau-Epe integriert werden. Bis 2030 soll das Netz bis zum Stahlwerk Salzgitter ausgebaut sein und gegebenenfalls an weitere Netze anknüpfen.