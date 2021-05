Einbrecher stehlen in Havixbeck 75 Tauben

In den Schlägen von Taubenzüchter Erich Hollenhorst ist seit dem Wochenende viel Platz. Zu viel Platz. Unbekannte haben aus den Ställen des 75-Jährigen in Havixbeck sämtliche Männchen und Jungtiere gestohlen. Und dass die Weibchen noch da sind, liegt ausschließlich daran, dass die gerade auf dem Rückweg von Neumarkt in der Oberpfalz waren, als die Diebe die Ställe ausräumten.

Nach Polizeiangaben haben die Täter „bei einem logistisch nicht ganz einfach auszuführenden Diebstahl“ zwischen 23.30 Uhr am Freitag und 10.30 Uhr am Samstag (29. Mai) den Maschendrahtzaun aufgeschnitten und sind so in den Garten des Rentners gelangt. Dann klauten sie nicht nur die Tauben, sondern auch noch zwei Uhren, ein Abstammungsbuch und Informationsblätter zu den Tauben.

Ideeller Wert ist groß

Hollenhorst vermutet, dass es sich bei der Tat um einen Auftragsdiebstahl handelt. „Die Tauben sind fachgerecht entnommen worden“, sagt er. Federn gelassen haben sie nicht. „Das haben Leute gemacht, die schon mal eine Taube in der Hand gehabt haben müssen“, sagt der Vorsitzende des Brieftaubenzuchtvereins „Luftpost“ Havixbeck.

Der ideelle Wert ist nach den Worten des Opfers groß, der materielle eher nicht. Seine Tiere gehören nicht zu den Tauben, die besonders wertvoll wären. „Es gibt Züchter, deren Tauben für sehr, sehr viel Geld gehandelt werden. Das bin ich nicht“, sagt er. Er bezeichnet sich „nur als Liebhaber-Taubenzüchter“.

Die Tiere züchten und „schicken“, wie die Experten sagen, das macht er schon über 50 Jahre. Einige der gestohlenen Tiere sind zehn, elf oder zwölf Jahre alt. „Die habe ich großgezogen.“ Da schmerzt der Diebstahl schon.

Züchter haben schon andere Tiere angeboten

Zumal seine Vögel für die Diebe kaum Nutzen bringen dürften. Sollten sie – oder ihr Auftraggeber – die Tiere fliegen lassen, würden sie in ihren Schlag nach Havixbeck zurückkehren. Und verkaufen ließen sie sich auch kaum. Über den Ring an ihrem Fuß ist der Rentner als Besitzer erkennbar. Und Tauben ohne Ring würde kein anständiger Züchter kaufen. Bestenfalls zur Zucht seien die geklauten Tiere geeignet. Aber nicht mal einen Stammbaum haben seine Tiere. Darum rätselt Hollenhorst, warum es ausgerechnet seine Tiere erwischt hat.

Dass die Täter die Tiere zurückbringen, kann sich Hollenhorst nicht vorstellen. Züchterkollegen haben ihm schon andere Männchen angeboten. Aber für die Weibchen in seinem Schlag ist das nicht das Wahre. Die meisten Tauben seien treu. Das nutzen Taubenzüchter, um ihre Tiere zu Bestzeiten zu animieren. Wenn dann plötzlich jemand anders zu Hause im Stall sitzt, ist die Überraschung groß. Ein Anreiz, schnell wieder nach Hause zu fliegen, sei das aber eher nicht. Zumindest vorerst.

Trotzdem wird der Rentner weiter Tauben halten, allein schon, weil er gar nicht wüsste, was er sonst den ganzen Tag machen sollte. Davon lässt er sich auch von Dieben nicht abhalten.