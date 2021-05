Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Kreispolizeibehörde Coesfeld jetzt aus Havixbeck: Insgesamt 74 Brieftauben haben Unbekannte aus einem Garten an der Straße Flothfeld gestohlen.

Zwischen 23.30 Uhr am Freitag (28. Mai) und 10.30 Uhr am Samstag (29. Mai) beschädigten die Täter einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Und dort waren sie gründlich. Zudem stahlen sie nämlich noch zwei Uhren, ein Abstammungsbuch und Informationsblätter zu den Tauben.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter der Rufnummer 0 25 41/14-0 um sachdienliche Hinweise. Da es sich um einen logistisch nicht ganz einfach auszuführenden Diebstahl handelte, haben Zeugen möglicherweise beobachtet, wie jemand im Tatzeitraum die Tauben abtransportiert hat.