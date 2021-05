Das Warten auf genügend Dosen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte erklärte Anfang April vollmundig auf der Bundespressekonferenz, dass die Corona-Impfkampagne mit dem Einstieg der Hausärzte einen deutlichen Schub erfahren habe. Das liege daran, dass es mehr Impfstoffe gebe und Hausärzte seit der 2. Aprilwoche mitimpfen. Die Ärzte impfen, ja, richtig, aber offenbar gibt es zu wenig Impfdosen und auch zu wenig Termine für Menschen, die sich impfen lassen wollen.

Mehrere Leser aus dem Kreisgebiet teilten uns in den vergangenen Tagen ihren Ärger mit. So berichten zum Beispiel mehrere Familien aus Everswinkel, Warendorf und Oelde, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen wollen, dass „weder die Impfzentren noch die Arztpraxen mit genügend Impfstoff versorgt würden: „Sie geben jeweils sehr rechtzeitig Ihre Bestellung für die Erst- und für die Zweit-Impfung auf, geliefert wird dann kaum bis gar nicht.“

„Geliefert wird kaum etwas“

Eine Familie aus Everswinkel versuchte sogar im Umkreis von 100 Kilometern einen Impftermin zu bekommen. Fehlanzeige. Auch in den Impfzentren: „Unsere (nicht ganz kleine) Hausarztpraxis hat für diese Woche beispielsweise nur eine einzige Ampulle zugeteilt bekommen.“

Dementsprechend geht es offenbar auch nicht weiter mit den Priorisierungsgruppen. Viele dort gelisteten Personen werden immer noch nicht freigeschaltet (zum Beispiel Autoimmunerkrankte, Rheumapatientin oder Menschen mit Bluthochdruck). Andererseits häufen sich in der Presse Mitteilungen über Menschen, die unter der Hand an Impfungen kommen, weil sie Leute kennen, die Leute kennen.

Viele Leser können nicht verstehen, wie die Bundesregierung beim aktuellen Impfgipfel zeitgleich von sechs Millionen Impfdosen für Kinder und Jugendliche sprechen kann, wenn doch schon bei den Erwachsenen Engpässe vorliegen.

Impfwillige Leser wie K.D. aus Everswinkel fragen sich: „Wann können auch mal jene Menschen, die keinen Kontakt zu Schwangeren, Pflegenden oder Lehrern haben endlich einmal eine Perspektive und realistische Chance auf eine Impfung bekommen? Nicht um in Urlaub zu fahren, sondern um wieder Familien und Freunde treffen zu können.“

Verlässliche Planung erwünscht

Auch die kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe kritisiert das derzeitige große Warten: „Jetzt braucht es so schnell wie möglich ausreichend Impfstoff, um endlich eine verlässlichere Planung in den Praxen zu ermöglichen und allen impfwilligen Bürgern zeitnah ein Impfangebot machen zu können“, erklärt der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) Dr. Dirk Spelmeyer, Dr. Volker Schrage und Thomas Müller.

Die Vertragsärzte würden immer wieder mit veränderten oder gekürzten Impfstoffbestellungen konfrontiert, auf die sie keinen Einfluss haben. Das führe zu einem organisatorischen Mehraufwand in den Praxen und Diskussionen mit Patienten. Wegen zu wenig Ampullen müssten die Ärzte trotz allgemeiner Aufhebung einer Impf-Priorisierung deshalb weiterhin vorrangig ältere und vorerkrankte Patienten impfen, so die KVWL.

Warum ist das so? Auf Nachfrage antwortete Sebastian Gülde vom Bundesgesundheitsministerium am Montag: „Nach wie vor sind wir an einem Punkt, an dem noch nicht alle Impfwilligen sofort geimpft werden können.

Es soll mehr kommen - bald

Das liegt schlicht daran, dass die Liefermengen zur Zeit noch begrenzt sind.“ Doch der Ministeriumssprecher macht Hoffnung: „In den nächsten Wochen wird sukzessive mehr zur Verfügung stehen.“ Gülde betont, dass die Lieferprognosen aktuell seien, da sie regelmäßig nach neuesten Erkenntnissen angepasst würden.