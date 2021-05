Zu einer Bombenentschärfung musste der Kampfmittelräumdienst am Montagnachmittag in die Bauerschaft Schonebeck ausrücken. Zu entschärfen war eine amerikanische Fliegerbombe, die mit 500 Kilo doppelt so schwer war wie die sonst üblichen Funde solcher Blindgänger. Entdeckt worden war sie bereits vor einiger Zeit bei der Auswertung von Luftbildern, die im Zuge der Baumaßnahmen am Lyrikweg angefertigt worden waren.

Die Einsatzstelle in der Nähe der Kreisstraße 22 zwischen Hohenholte und Roxel wurde weiträumig abgesperrt. Die wenigen dort lebenden Anwohner wurden vorsorglich evakuiert. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Und dann gingen die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes an die Arbeit und entschärften die Bombe. Gegen Abend konnte Entwarnung gegeben werden.