Deutlich weniger Arbeitslose im Münsterland

Konsum schafft Arbeit

Die jüngsten Zahlen vom Arbeitsmarkt lassen staunen. Die Corona-Pandemie ist noch bei Weitem nicht beendet, doch die Bundesagentur für Arbeit präsentiert für den Mai eine intensiven Frühjahrsbelebung, die den Vorkrisen-Zeiten ähnlich ist. Aber ist damit der Schrecken der Covid19-Misere schon überwunden?

Nicht ganz: Denn mit dem Auslaufen der Ausnahmeregeln im Insolvenzrecht dürfte es in Deutschland eine wachsende Zahl an Unternehmensinsolvenzen geben. Vor allem in den am stärksten von den Lockdowns betroffenen Sektoren wie dem Einzelhandel, der Gastronomie und dem Messebau sind viele Firmen angeschlagen.

Allerdings hat der massive Einsatz der Kurzarbeit Massenentlassungen verhindert. Und das für die deutsche Industrie so wichtige Exportgeschäft erlebt einen Boom. Die Nachfrage aus China ist so hoch wie lange nicht mehr. Jetzt müssen aber die inländischen Geldflüsse wieder in Gang kommen. Das heißt: Die Unternehmen sollten im Vertrauen auf einen kräftigen Aufschwung wieder massiv investieren. Und den Konsumenten muss Lust gemacht werden, ihr Erspartes auszugeben – am besten bei den Händlern und Dienstleistern vor Ort.

von Jürgen Stilling