Ibbenbüren -

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagnachmittag gegen 14.05 Uhr in einem Garten an der Edith-Stein-Straße in Laggebeck ein Feuer ausgebrochen, das sich kurz darauf auf eine Gartenhütte und schließlich auf zwei Doppelhaushälften ausbreitete.