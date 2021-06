Organisierte Kriminalität: Encrochat-Daten enttarnen Verbrecher-Netzwerke

Es geht um organisierten Drogenhandel und illegale Waffenverkäufe in großem Stil: Die Polizei hat auch im Münsterland mehrere kriminelle Netzwerke mit internationalen Verbindungen enttarnt, nachdem im Jahr 2020 französische Sicherheitsbehörden Encrochat-Handys geknackt haben. Entsprechende Recherchen unserer Zeitung bestätigte die Staatsanwaltschaft Münster auf Anfrage. Demnach hat die Polizei bisherigen Erkenntnissen zufolge illegale Drogengeschäfte mit mehreren Hundert Kilogramm von unter anderem in Münster und im Kreis Steinfurt wohnenden Tätern nachvollzogen. Sie hat bei Durchsuchungen und Festnahmen größere Mengen Bargeld und Rauschgift sichergestellt, heißt es. Die Verdächtigen waren im vergangenen Jahr ins Fadenkreuz der Ermittler geraten.

Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität haben die Ermittler durch die vom Bundeskriminalamt weitergeleiteten entschlüsselten Daten der Encrochat-Handys neue Täterkreise in den Blick nehmen können. In der Vergangenheit hatten sich Drogendealer und andere Kriminelle im Vertrauen auf die Abhörsicherheit dieser An­droid-Handys auf diesem Kanal offen ausgetauscht.

Elf Männer in Untersuchungshaft

Bereits zwei getrennte Verbrecher-Netzwerke hat die Polizei insbesondere dank der ursprünglich besonders verschlüsselten Encrochat-Smartphones im Münsterland aufgedeckt. Weitere Ermittlungen in der Region liefen, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt gegenüber unserer Zeitung. Zu Einzelheiten wollte er sich indes nicht äußern.

Größter Coup der Polizei in den Encrochat-Ermittlungen waren zwei miteinander in Verbindung stehende Durchsuchungsaktionen in 30 Wohn- und Geschäftsräumen im Münsterland und Ruhrgebiet Ende März. Drei geknackte Handys brachten die Polizei nach eigenen Angaben auf die Spur einer in Münster agierenden Drogenhändler-Bande, die ihre verbotene Fracht aus den Niederlanden über Kuriere in die Domstadt gebracht haben soll. Dort wurde die Ware an Unterverkäufer weiterveräußert. Inzwischen sitzen laut Staatsanwaltschaft elf Personen, überwiegend deutsche Staatsbürger, in Untersuchungshaft. Unter anderem wohnten sie in Münster und dem Kreis Warendorf sowie in Gelsenkirchen, Bochum und Herten. Insgesamt soll der Kreis der Verdächtigen in diesem Tatkomplex 20 Personen umfassen. Ihnen wird banden- und gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Auch Waffen sollen im Spiel gewesen sein. „Der Abschluss der Ermittlungen ist in Vorbereitung“, so Botzenhardt.

Verbrecher-Netzwerk brachte Drogen nach Münster

Dank der Mitteilungen und Nachrichten auf den geknackten Encrochat-Handys gehen die Ermittler von 275 Kilogramm Marihuana mit einem geschätzten Verkaufserlös von 1,3 Millionen Euro aus, den die Drogenhändler zwischen November 2019 und März 2021 nach Deutschland gebracht haben. Teile der Drogen sollen auch in Münster an den Endkunden gelangt sein, heißt es aus der Ermittlungskommission „Sky“ beim Polizeipräsidium.

Ein zweiter Komplex, bei dem diesmal Beamte der Kreispolizeibehörde Steinfurt wertvolle Hinweise mittels Encrochat-Handys gewonnen haben, steht unterdessen vor der juristischen Aufarbeitung. Am kommenden Montag beginnt vor dem Landgericht Münster der Prozess gegen sechs in Untersuchungshaft sitzende Männer, die unter anderem aus Greven, Emsdetten und Saerbeck kommen.

Erster Encrochat-Prozess steht bevor

Kopf dieser Drogendealer soll laut Staatsanwaltschaft ein 29 Jahre alter Schwede sein, der im Dezember 2020 im Münsterland festgenommen worden ist. Er soll mit einem 26-Jährigen aus Emsdetten seit mindestens März 2020 einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben: Marihuana, Haschisch, Kokain und Amphetamine im insgesamt dreistelligen Kilogrammbereich sollen die Männer verkauft und dabei 650 000 bzw. 1,1 Millionen Euro erlangt haben. Drogen-Lieferungen aus dem Ausland erfolgten mit einem zum Schmuggelfahrzeug umgebauten Kastenwagen.

Bundeskriminalamt hat Handy-Daten von Kriminellen

Seit der im vergangenen Jahr geknackten Verschlüsselungssoftware Encrochat auf besonders dafür ausgestatteten Handys ist für viele Kriminelle in Europa das Eis offenbar dünner geworden. Deutschlandweit ist es vielerorts zu Razzien mit Festnahmen und Sicherstellung größerer Mengen Rauschgift und Waffen gekommen, Drogenhändler spüren den Atem der Ermittler im Nacken. Weitere Schläge gegen die Organisierte Kriminalität stehen womöglich bevor. Beim Bundeskriminalamt gibt man sich deshalb auf Anfrage zugeknöpft: „Wir können bestätigen, dass auch das Bundeskriminalamt Encrochat-Daten erhalten und an zuständige deutsche Zoll- und Polizeibehörden weitergegeben hat.“ Die Auswertungen und Ermittlungen dauerten an.

Nach Beobachtung von Polizei und Staatsanwaltschaft in Münster haben die Drogen-Mengen im Bereich der Organisierten Kriminalität in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. „Was früher ein Kilo war, sind heute schnell zehn, 15 Kilo“, sagt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter Berufung auf die Einschätzung eines besonders erfahrenen Kollegen aus dem Dezernat Organisierte Kriminalität. „Auch Drogengeschäfte mit Waffen nehmen zu“, so seine Beobachtung. Wer beim Handel mit Betäubungsmitteln Waffen benutzt, muss bei einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe zwischen fünf und 15 Jahren rechnen.