Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hätten vermutlich beide Fahrzeugführer den jeweils anderen nicht oder zu spät erkannt, teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag in einer Senke auf einer schmalen Straße in Dünninghausen, einer Bauerschaft im Osten der Gemeinde Beckum.

Der 30-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen sei er dort gestorben, hieß es